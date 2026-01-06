Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3065973
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: थाने में 5 दिन तक टॉर्चर, प्राइवेट पार्ट जलाया! बिहार पुलिस ने युवक के साथ की रूह कंपाने वाली दरिंदगी

समस्तीपुर के ताजपुर में पुलिस पर एक युवक को पांच दिनों तक अवैध हिरासत में रखकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है. चांदी चोरी के शक में उठाए गए मनीष कुमार के प्राइवेट पार्ट को जलाने और उस पर पेट्रोल डालने की बात सामने आई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:52 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में पुलिस की हैवानियत
समस्तीपुर में पुलिस की हैवानियत

समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान से 26 किलो चांदी चोरी होने का मामला सामने आया था. पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, तभी शक की सुई दुकान के ही एक कर्मचारी मनीष कुमार पर घूमी. मनीष जो ताजपुर के भेड़ोखड़ा का रहने वाला है, उसे पुलिस 29 जनवरी को पूछताछ के लिए ले गई. पहले तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन 31 जनवरी को दुकान मालिक और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर मनीष को बंधक बनाकर पीटा. इसके बाद पुलिस उसे दोबारा थाने ले गई और अगले पांच दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया.

मनीष का आरोप है कि पुलिस हिरासत के दौरान उस पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गईं. उसने बताया कि पुलिस ने उसे बेरहमी से डंडों से पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट के पास जख्मी कर वहां पेट्रोल डाल दिया. युवक के शरीर पर डंडों के गहरे निशान और जले हुए जख्म पुलिस की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं. जब पुलिस को मनीष के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो पांच दिन बाद उसे बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया.

हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने सिर्फ मनीष ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को भी निशाने पर लिया. पीड़ित के अनुसार उसके पिता, मां और पत्नी को भी तीन दिनों तक थाने में बिठाकर रखा गया और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. पुलिस को उम्मीद थी कि दबाव बनाने से चोरी का सुराग मिल जाएगा लेकिन जब कुछ बरामद नहीं हुआ तो बेकसूर परिवार को रिहा कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जख्मी हालत में जब मनीष को ताजपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया तो उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया. सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने पुष्टि की है कि मनीष के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और उसके इंटरनल पार्ट पर भी जख्म पाए गए हैं. फिलहाल उसकी मेडिकल जांच चल रही है ताकि चोटों की गंभीरता का सटीक पता चल सके.

ये भी पढ़ें- इनकम टैक्स और महंगी गाड़ियां... फिर भी सरकारी राशन? बगहा में अपात्रों पर FIR की तलवार

इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद इलाके के लोगों में भारी गुस्सा है. लोग दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि, इस पूरे मामले पर पुलिस का कोई भी आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. पुलिस की यह चुप्पी मामले को और संदिग्ध बना रही है.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय

TAGS

Samastipur News

Trending news

Samastipur News
थाने में 5 दिन तक टॉर्चर! बिहार पुलिस ने युवक के साथ की रूह कंपाने वाली दरिंदगी
Rohini Acharya
2 तस्वीरों की चर्चा, बेटा चला देश सेवा की राह,मां रोहिणी ने बंदूक के साथ साधा निशाना
Bagaha ration card scam
इनकम टैक्स और महंगी गाड़ियां... फिर भी सरकारी राशन? बगहा में अपात्रों पर FIR की तलवार
Bihar News
अब बीमा भी सहकारी बैंकों से, जानिए किसे और कैसे मिलेगा लाभ
RJD MLA Rahul Kumar
बिहार की बेटियों के अपमान पर बवाल, RJD विधायक राहुल कुमार ने खोला मोर्चा
Bhojpuri Cinema
सिर्फ गाना ही नहीं, दुख बांटना भी जानते हैं खेसारी, गरीबों की सेवा के लिए सड़कों पर
bihar farming news
धान के किसानों के लिए राहत की खबर, सरकार धान की खरीद पर 24 घंटे के अंदर करेगी भुगतान
bihar agriculture minister
जो किसानों के हक पर डाका डालेगा, उस पर कानून का डंडा चलेगा: कृषि मंत्री
nishant kumar
मकर संक्रांति के बाद JDU में निशांत की एंट्री! RJD-BJP में फेरबदल के संकेत
ELEPHANT
एक ही परिवार के 3 लोगों को हाथी ने उतारा मौत के घाट, मां और मासूम ने भागकर बचाई जान