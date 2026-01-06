Samastipur News: थाने में 5 दिन तक टॉर्चर, प्राइवेट पार्ट जलाया! बिहार पुलिस ने युवक के साथ की रूह कंपाने वाली दरिंदगी

समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान से 26 किलो चांदी चोरी होने का मामला सामने आया था. पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, तभी शक की सुई दुकान के ही एक कर्मचारी मनीष कुमार पर घूमी. मनीष जो ताजपुर के भेड़ोखड़ा का रहने वाला है, उसे पुलिस 29 जनवरी को पूछताछ के लिए ले गई. पहले तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन 31 जनवरी को दुकान मालिक और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर मनीष को बंधक बनाकर पीटा. इसके बाद पुलिस उसे दोबारा थाने ले गई और अगले पांच दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया.

मनीष का आरोप है कि पुलिस हिरासत के दौरान उस पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गईं. उसने बताया कि पुलिस ने उसे बेरहमी से डंडों से पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट के पास जख्मी कर वहां पेट्रोल डाल दिया. युवक के शरीर पर डंडों के गहरे निशान और जले हुए जख्म पुलिस की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं. जब पुलिस को मनीष के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो पांच दिन बाद उसे बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया.

हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने सिर्फ मनीष ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को भी निशाने पर लिया. पीड़ित के अनुसार उसके पिता, मां और पत्नी को भी तीन दिनों तक थाने में बिठाकर रखा गया और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. पुलिस को उम्मीद थी कि दबाव बनाने से चोरी का सुराग मिल जाएगा लेकिन जब कुछ बरामद नहीं हुआ तो बेकसूर परिवार को रिहा कर दिया गया.

जख्मी हालत में जब मनीष को ताजपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया तो उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया. सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने पुष्टि की है कि मनीष के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और उसके इंटरनल पार्ट पर भी जख्म पाए गए हैं. फिलहाल उसकी मेडिकल जांच चल रही है ताकि चोटों की गंभीरता का सटीक पता चल सके.

इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद इलाके के लोगों में भारी गुस्सा है. लोग दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि, इस पूरे मामले पर पुलिस का कोई भी आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. पुलिस की यह चुप्पी मामले को और संदिग्ध बना रही है.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय