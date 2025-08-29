'सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी, पीएम को गाली देने वालों को सजा मिले', समस्तीपुर में बोले प्रशांत किशोर

Prashant Kishor in Samastipur: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में मंगलवार को समस्तीपुर पहुंचे. उजियारपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने दलसिंहसराय में जन सुराज नेता बसंत चौधरी के आवास पर मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता पर दिए गए अपशब्दों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी.

पत्रकारों द्वारा सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल समेत दो राज्यों की सरकारों ने जेड प्लस सिक्योरिटी दी है. हालांकि, वे उसका इस्तेमाल नहीं करते. उन्होंने कहा कि जो लोग किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, उन्हें सरकारी सुरक्षा का उपयोग नहीं करना चाहिए.

पीके ने साफ कहा कि जैसे बिहार के हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, वैसे ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है. उन्होंने कहा कि उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है और सड़क जाम की स्थिति बनती है. इसे संभालना प्रशासन और सरकार का काम है. अगर कभी उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे-सीधे सरकार की होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशांत किशोर ने इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माताजी पर गाली देने की घटना की भी निंदा की. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि वे भी अपनी सभाओं में लगातार प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन कभी निजी हमले नहीं करते.

पीके ने मांग की कि प्रधानमंत्री की माताजी के लिए अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही जिनके मंच से ऐसा बयान दिया गया, उन्हें भी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- 'विपक्ष कर रहा लोगों को गुमराह', राहुल, पप्पू और तेजस्वी पर सतीश चंद्र दुबे का हमला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!