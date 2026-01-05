Samastipur News: आखिर क्यों निजी स्कूल का शिक्षक बना फर्जी TTE? पकड़े जाने पर उगल दिया राज

Samastipur News: समस्तीपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल का शिक्षक फर्जी टीटीई बनकर ट्रेनों में यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था. पूर्व मध्य रेलवे की बागमती एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की सतर्कता से इस फर्जी टीटीई का भंडाफोड़ हुआ. जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. पूरा मामला पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड पर मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस ट्रेन से रविवार (4 जनवरी) शाम एक फर्जी टीटीई को गिरफ्तार किया गया.

टिकट जांच के नाम पर यात्रियों से पैसे वसूली

आरोपी ट्रेन में टिकट जांच के नाम पर बिना टिकट यात्रियों से पैसे वसूल रहा था. यात्रियों ने शिकायत की कि ट्रेन में पहले ही एक टीटीई टिकट जांच कर चुका है, जबकि बाद में जब चीफ टिकट निरीक्षक डंडन चौधरी टिकट जांच करने पहुंचे तो यात्रियों ने पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद कुछ यात्रियों के साथ मिलकर ट्रेन की बोगियों की तलाशी ली गई, जहां जनरल कोच में टिकट जांच करते हुए फर्जी टीटीई को रंगे हाथ पकड़ लिया गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान धर्मवीर भारद्वाज उर्फ ​​चुलबुल (43 साल) के रूप में की गई है, जो बेगूसराय जिले के तेघरा शहर इलाके के वार्ड नंबर एक में रहने वाले स्वर्गीय राम सोनाथ सिंह का बेटा है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

समस्तीपुर स्टेशन पहुंचने पर रेलवे कंट्रोल को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद GRP पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया. टिकट निरीक्षक डंडन चौधरी के बयान पर जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया है कि वह एक निजी स्कूल में शिक्षक है, लेकिन कम सैलरी के कारण परिवार चलाने में दिक्कत हो रही थी. रेल थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को सोमवार को रेल न्यायिक दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

