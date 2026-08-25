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पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के अलाइनमेंट बदलने का विरोध, KSR कॉलेज समेत 150 से अधिक दुकानें-घर जद में, भूख हड़ताल जारी

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के बदले अलाइनमेंट का विरोध जारी है. अलाइनमेंट की वजह से केएसआर कॉलेज समेत 150 से अधिक दुकानें और घर जद में हैं. वहीं, 5वें दिन भी भूख हड़ताल जारी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Aug 25, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:55 AM IST
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के अलाइनमेंट बदलने का विरोध, KSR कॉलेज समेत 150 से अधिक दुकानें-घर जद में, भूख हड़ताल जारी
Image Credit: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के विरोध में 5वें दिन भी भूख हड़ताल (Photo-AI)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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