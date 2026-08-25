/पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के अलाइनमेंट बदलने का विरोध, KSR कॉलेज समेत 150 से अधिक दुकानें-घर जद में, भूख हड़ताल जारी

समस्तीपुर में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे का सरायरंजन में अलाइनमेंट बदलने का एनएसयूआई कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही. लगातार भूख हड़ताल पर रहने के कारण अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं की स्थिति बिगड़ती जा रही है. बावजूद इसके जिला प्रशासन की ओर से बात नहीं की गई है. इससे नाराज एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 24 अगस्त, 2026 सोमवार शाम शहर में मशाल जुलूस निकालकर विरोध-प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, भूख हड़ताल जारी रहेगी. भूख हड़ताल के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अनशन स्थल से मशाल जुलूस निकाला.