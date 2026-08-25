/पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के अलाइनमेंट बदलने का विरोध, KSR कॉलेज समेत 150 से अधिक दुकानें-घर जद में, भूख हड़ताल जारी

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समस्तीपुर में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे का सरायरंजन में अलाइनमेंट बदलने का एनएसयूआई कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही. लगातार भूख हड़ताल पर रहने के कारण अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं की स्थिति बिगड़ती जा रही है. बावजूद इसके जिला प्रशासन की ओर से बात नहीं की गई है. इससे नाराज एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 24 अगस्त, 2026 सोमवार शाम शहर में मशाल जुलूस निकालकर विरोध-प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, भूख हड़ताल जारी रहेगी. भूख हड़ताल के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अनशन स्थल से मशाल जुलूस निकाला.
जुलूस में एनएसयूआई के अलावा छात्र संगठन आइसा और आरवाईए के कार्यकर्ता भी शामिल हुए. जुलूस सरकारी बस पड़ाव से निकलकर स्टेडियम मार्केट, हॉस्पिटल गोलंबर और कलेक्ट्रेट होते हुए वापस अनशन स्थल पर पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ.
इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता अबू तनवीर ने आरोप लगाया कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे का अलाइनमेंट एक राजनेता के संबंधी की जमीन बचाने के लिए बदला गया है. उन्होंने कहा कि पूर्व में एनएचएआई की ओर से कराए गए स्वतंत्र सर्वे में सरायरंजन बाजार के साथ केआरएस कॉलेज एक्सप्रेस-वे की जद में नहीं आ रहा था. अलाइनमेंट बदले जाने के बाद कॉलेज के साथ सरायरंजन की 150 से अधिक दुकानें और घर इसकी जद में आ रहे हैं.
अबू तनवीर ने कहा कि इसकी जानकारी मिलने के बाद से लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों से एनएसयूआई कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से अनशन खत्म कराने की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न माध्यमों से अनशन पर बैठे छात्रों को धमकाया भी जा रहा है. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने कहा कि लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार मंत्री के संबंधी की जमीन बचाने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि जब तक मांगें नहीं मानी जाती और अलाइनमेंट में सुधार नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा. आने वाले दिनों में इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा.