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समस्तीपुर में दिखा दुर्लभ 'वाटर स्पाउट': पानी की सतह से आसमान की ओर उठा हवा का स्तंभ, वीडियो वायरल

समस्तीपुर में दुर्लभ 'वाटर स्पाउट' देखा गया है. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों के लिए यह नजारा इसलिए भी असामान्य था, क्योंकि कुछ समय के लिए पानी और आसमान के बीच यह घूमती हुई आकृति साफ दिखाई दी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 28, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:39 AM IST
समस्तीपुर में दिखा दुर्लभ 'वाटर स्पाउट': पानी की सतह से आसमान की ओर उठा हवा का स्तंभ, वीडियो वायरल
Image Credit: समस्तीपुर में दिखा दुर्लभ &#039;वाटर स्पाउट&#039; (जी मीडिया)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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