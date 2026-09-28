समस्तीपुर में दिखा दुर्लभ 'वाटर स्पाउट': पानी की सतह से आसमान की ओर उठा हवा का स्तंभ, वीडियो वायरल

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समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर प्रखंड में मौसम का एक दुर्लभ और हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला. तेज हवा और बारिश के बीच पानी की सतह से आसमान की ओर उठता हुआ एक घूमता हुआ स्तंभ दिखाई दिया. कुछ ही देर में इस असामान्य दृश्य ने स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. लोगों ने मोबाइल फोन से इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
खास बात यह है कि यह सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल कोई सामान्य वीडियो नहीं है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार, समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर इलाके में दिखाई दिया यह दृश्य वाटर स्पाउट (Water Spout) हो सकता है. मौसम विज्ञान में वाटर स्पाउट पानी की सतह के ऊपर बनने वाला घूमती हवा का स्तंभ होता है, जो अनुकूल मौसम परिस्थितियों में दिखाई देता है.
वायरल वीडियो में जलभराव वाले क्षेत्र या पानी की सतह के ऊपर एक संकरा और घूमता हुआ स्तंभ नजर आ रहा है. यह ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है. दूर से देखने पर इसकी आकृति किसी विशाल कीप या हाथी की सूंड जैसी नजर आती है. स्थानीय लोगों के लिए यह नजारा इसलिए भी असामान्य था, क्योंकि कुछ समय के लिए पानी और आसमान के बीच यह घूमती हुई आकृति साफ दिखाई दे रही थी.
वीडियो में तेज हवा का असर भी नजर आ रहा है. आसपास के घरों की एस्बेस्टस और करकट की चादरें हवा में उड़ती दिखाई दे रही हैं. इससे उस समय हवा की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, वाटर स्पाउट में हवा तेजी से घूमती है और पानी की सतह से उठने वाली फुहार, छींटे और वातावरण में मौजूद नमी मिलकर एक दिखाई देने वाला स्तंभ बना सकती है. इसे देखकर ऐसा लग सकता है कि पानी की पूरी धार जमीन या जलभराव वाले क्षेत्र से सीधे बादलों तक पहुंच रही है, लेकिन वास्तव में दिखाई देने वाली आकृति संघनित जल बूंदों और वातावरण में मौजूद नमी के कारण बनती है.
मोहिउद्दीननगर में सामने आए इस दुर्लभ मौसमीय नजारे ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. हालांकि, मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक द्वारा इसे वाटर स्पाउट बताए जाने के बाद इस असामान्य घटना को मौसम विज्ञान के नजरिए से देखा जा रहा है.