समस्तीपुर में दिखा दुर्लभ 'वाटर स्पाउट': पानी की सतह से आसमान की ओर उठा हवा का स्तंभ, वीडियो वायरल

वीडियो में तेज हवा का असर भी नजर आ रहा है. आसपास के घरों की एस्बेस्टस और करकट की चादरें हवा में उड़ती दिखाई दे रही हैं. इससे उस समय हवा की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, वाटर स्पाउट में हवा तेजी से घूमती है और पानी की सतह से उठने वाली फुहार, छींटे और वातावरण में मौजूद नमी मिलकर एक दिखाई देने वाला स्तंभ बना सकती है. इसे देखकर ऐसा लग सकता है कि पानी की पूरी धार जमीन या जलभराव वाले क्षेत्र से सीधे बादलों तक पहुंच रही है, लेकिन वास्तव में दिखाई देने वाली आकृति संघनित जल बूंदों और वातावरण में मौजूद नमी के कारण बनती है.