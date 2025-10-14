जनसुराज में बगावत, उजियारपुर समेत चार विधानसभा में टिकट बंटवारे पर बवाल, कार्यकर्ताओं ने किया आगजनी और तोड़फोड़

Bihar Chunav 2025: समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने कल प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की थी. सूची जारी होने के बाद से ही जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के अंदर भारी विरोध देखने को मिल रहा है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने बाहरी लोगों को टिकट दिया है. इसको लेकर उजियारपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर और मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने बाहर से प्रत्याशी दिए जाने के विरोध में जमकर हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़ की.

कार्यकर्ता और संभावित उम्मीदवारों का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने भी अन्य पार्टियों की तरह टिकट के लिए आर्थिक लेन-देन का खेल शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि संभावित प्रत्याशियों से 21 हजार रुपये शुल्क और 50 हजार सदस्यों को जोड़ने की शर्त रखी गई थी. कई उम्मीदवारों ने यह शर्तें पूरी भी कीं, लेकिन टिकट उन बाहरी लोगों को दे दिया गया जो जनसुराज आंदोलन से जुड़े ही नहीं थे.

उजियारपुर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार राजू सहनी ने आरोप लगाया कि वहां 10 संभावित उम्मीदवार थे जिन्होंने पार्टी के सभी नियमों के अनुसार काम किया और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई. इसके बावजूद टिकट दुर्गा प्रसाद सिंह को दिया गया, जो पूर्व विधायक और बीजेपी से जुड़े रहे हैं. सहनी ने कहा कि यह जनसुराज के सिद्धांतों के खिलाफ है और पार्टी अब बिहार में भी राजनीति को व्यापार की तरह चला रही है. इसी तरह, समस्तीपुर विधानसभा में संभावित उम्मीदवार चेतना झांब दो महीनों से जनसुराज के लिए जनसंपर्क कर रही थीं, लेकिन वहां टिकट जेडीयू के पूर्व प्रत्याशी डॉ. मनोज कुमार को दे दिया गया. वारिसनगर और मोहिउद्दीननगर विधानसभा में भी बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने का आरोप लगाया गया है.

राजू सहनी ने कहा कि उन्होंने दो महीने तक पूरी निष्ठा से पार्टी का काम किया, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो अब वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर जनसुराज के प्रत्याशी को हराने का संकल्प लेंगे. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार की जनता को भ्रमित कर रही है और यह भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है.

इनपुट: मंटुन कुमार रॉय

