Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2960832
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

जनसुराज में बगावत, उजियारपुर समेत चार विधानसभा में टिकट बंटवारे पर बवाल, कार्यकर्ताओं ने किया आगजनी और तोड़फोड़

Bihar Chunav 2025: प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में टिकट वितरण को लेकर बगावत तेज हो गई है. समस्तीपुर जिले के उजियारपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर और मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने बाहर से प्रत्याशी दिए जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया. उजियारपुर में पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:06 AM IST

Trending Photos

जनसुराज में बगावत
जनसुराज में बगावत

Bihar Chunav 2025: समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने कल प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की थी. सूची जारी होने के बाद से ही जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के अंदर भारी विरोध देखने को मिल रहा है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने बाहरी लोगों को टिकट दिया है. इसको लेकर उजियारपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर और मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने बाहर से प्रत्याशी दिए जाने के विरोध में जमकर हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़ की.

कार्यकर्ता और संभावित उम्मीदवारों का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने भी अन्य पार्टियों की तरह टिकट के लिए आर्थिक लेन-देन का खेल शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि संभावित प्रत्याशियों से 21 हजार रुपये शुल्क और 50 हजार सदस्यों को जोड़ने की शर्त रखी गई थी. कई उम्मीदवारों ने यह शर्तें पूरी भी कीं, लेकिन टिकट उन बाहरी लोगों को दे दिया गया जो जनसुराज आंदोलन से जुड़े ही नहीं थे.

ये भी पढ़ें: Jan Suraj List: जन सुराज की दूसरी लिस्ट जारी, प्रशांत किशोर का फिर से नाम नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

उजियारपुर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार राजू सहनी ने आरोप लगाया कि वहां 10 संभावित उम्मीदवार थे जिन्होंने पार्टी के सभी नियमों के अनुसार काम किया और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई. इसके बावजूद टिकट दुर्गा प्रसाद सिंह को दिया गया, जो पूर्व विधायक और बीजेपी से जुड़े रहे हैं. सहनी ने कहा कि यह जनसुराज के सिद्धांतों के खिलाफ है और पार्टी अब बिहार में भी राजनीति को व्यापार की तरह चला रही है. इसी तरह, समस्तीपुर विधानसभा में संभावित उम्मीदवार चेतना झांब दो महीनों से जनसुराज के लिए जनसंपर्क कर रही थीं, लेकिन वहां टिकट जेडीयू के पूर्व प्रत्याशी डॉ. मनोज कुमार को दे दिया गया. वारिसनगर और मोहिउद्दीननगर विधानसभा में भी बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने का आरोप लगाया गया है.

राजू सहनी ने कहा कि उन्होंने दो महीने तक पूरी निष्ठा से पार्टी का काम किया, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो अब वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर जनसुराज के प्रत्याशी को हराने का संकल्प लेंगे. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार की जनता को भ्रमित कर रही है और यह भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है.

इनपुट: मंटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
अनंत सिंह आज मोकामा से करेंगे नामांकन, रोडशो के जरिए दिखाएंगे अपनी ताकत
Bihar News
ये हैं पटना के सबसे अमीर आदमी, भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी फैला है इनका व्यापार
bihar chunav 2025
बांका जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू, शांत माहौल के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च
nitish kumar
जिसके नाम पर चुनाव में जा रहा NDA वहीं हुआ नाराज, अमित शाह मनाने आ रहे पटना
Bihar Crime News
कुर्सेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार
Bihar News
बिहार का एक अनोखा रेलवे स्टेशन, 2 से शुरू होते है प्लेटफॉर्म, जानें इतिहास
bihar chunav 2025
सीट शेयरिंग से पहले ही लालू यादव ने इतनी सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें पूरी लिस्ट
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: 15 अक्टूबर को लखीसराय से नामांकन करेंगे डिप्टी CM विजय सिन्हा, NDA के कई नेता रहेंगे मौजूद
jharkhand news.
500 बार हर साल गिरती है एक गांव मे बिजली, बारिश ने बनाया लोगों के मन में डर का माहौल
Katihar News
कटिहार में फिर नाव हादसा, छोटी बोट पलटने से एक की मौत, 2 की हालत गंभीर