/समस्तीपुर में रिश्ता शर्मसार! पति के सामने ही भतीजे ने चाची की मांग में भरा सिंदूर

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समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां गांव में आयोजित पंचायत के दौरान एक शादीशुदा युवक ने अपने ही चाचा के सामने अपनी चाची की मांग में सिंदूर भर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले गई. मिली जानकारी के अनुसार, महिला की शादी करीब आठ वर्ष पहले हुई थी. उसके चार बच्चे हैं और उसका पति परिवार का भरण-पोषण करने के लिए दूसरे राज्य में मजदूरी करता है.
आरोप है कि पति की गैरमौजूदगी में महिला और उसके शादीशुदा भतीजे के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. पति ने घर की जिम्मेदारी और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए अपने भतीजे पर भरोसा किया था. मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले जब पति घर लौटा तो उसे दोनों के बीच संबंध होने की जानकारी मिली. साथ ही एक दिन उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. इसके बाद मामला पूरे गांव में फैल गया और विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई. ग्रामीणों के अनुसार, पंचायत में दोनों से पूछताछ की गई.
इस दौरान पंचायत ने कथित तौर पर युवक से महिला की मांग में सिंदूर भरवाने का फैसला सुना दिया. इस बात की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी. हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवक ने महिला की मांग में सिंदूर भर दिया. डायल-112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हसनपुर थाना ले जाकर पूछताछ शुरू की. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, किसी पक्ष की ओर से शिकायत और आवेदन नहीं आया है. महिला को उसके पिता को सौंप दिया गया है.