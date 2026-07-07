/समस्तीपुर में रिश्ता शर्मसार! पति के सामने ही भतीजे ने चाची की मांग में भरा सिंदूर

इस दौरान पंचायत ने कथित तौर पर युवक से महिला की मांग में सिंदूर भरवाने का फैसला सुना दिया. इस बात की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी. हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवक ने महिला की मांग में सिंदूर भर दिया. डायल-112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हसनपुर थाना ले जाकर पूछताछ शुरू की. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, किसी पक्ष की ओर से शिकायत और आवेदन नहीं आया है. महिला को उसके पिता को सौंप दिया गया है.