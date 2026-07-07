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समस्तीपुर में रिश्ता शर्मसार! पति के सामने ही भतीजे ने चाची की मांग में भरा सिंदूर

Samastipur News: समस्तीपुर में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देने वाली खबर सामने आई है. पंचायत के आदेश के बाद, एक भतीजे ने अपने चाचा की मौजूदगी में अपनी चाची की मांग में सिंदूर भरा. यह पंचायत तब बुलाई गई थी जब चाचा ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 07, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:16 PM IST
समस्तीपुर में रिश्ता शर्मसार! पति के सामने ही भतीजे ने चाची की मांग में भरा सिंदूर
Image Credit: समस्तीपुर; पति के सामने ही भतीजे ने चाची की मांग में भरा सिंदूर (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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