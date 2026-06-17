प्राप्त जानकारी के अनुसार, टेम्पो में सवार सभी श्रद्धालु बेगूसराय जिले के पवित्र सिमरिया घाट से गंगा स्नान करके वापस अपने घर लौट रहे थे. वे जैसे ही जितवारपुर मोक्षधाम के पास पहुंचे, तभी गाड़ियों की भिड़ंत हो गई. इस भीषण टक्कर में टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे को देख स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. ग्रामीणों और मुफस्सिल थाना पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है. वहीं, टेम्पो में बैठे अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं.