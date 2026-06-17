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समस्तीपुर जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह दर्दनाक हादसा समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर मोक्षधाम के समीप हुआ. बताया जा रहा है कि सड़क पर एक साथ कई वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में यह टेम्पो भी आ गया. इस टक्कर में टेम्पो पर सवार करीब 15 श्रद्धालु सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए. हादसे के ठीक बाद चीख-पुकार मच गई और मौके पर भारी अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, टेम्पो में सवार सभी श्रद्धालु बेगूसराय जिले के पवित्र सिमरिया घाट से गंगा स्नान करके वापस अपने घर लौट रहे थे. वे जैसे ही जितवारपुर मोक्षधाम के पास पहुंचे, तभी गाड़ियों की भिड़ंत हो गई. इस भीषण टक्कर में टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे को देख स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. ग्रामीणों और मुफस्सिल थाना पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है. वहीं, टेम्पो में बैठे अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं.
घटना की भनक लगते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस दलबल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया और एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को इलाज के लिए भिजवाया. इस एक्सीडेंट की वजह से सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया था और गाड़ियों की कतारें लग गई थीं. पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए सभी वाहनों को किनारे करवाया और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को दोबारा सुचारू रूप से बहाल कराया. पुलिस अब इस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.