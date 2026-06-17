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समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा, गंगा स्नान कर लौट रहे 15 श्रद्धालु दुर्घटना के शिकार

समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जितवारपुर मोक्षधाम के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. बेगूसराय के सिमरिया घाट से गंगा स्नान कर टेम्पो से लौट रहे करीब 15 श्रद्धालु कई वाहनों की आपस में हुई भीषण टक्कर की चपेट में आ गए. हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Saurabh Jha
Published: Jun 17, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:00 PM IST
समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा, गंगा स्नान कर लौट रहे 15 श्रद्धालु दुर्घटना के शिकार
Image Credit: समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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