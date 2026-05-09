Samastipur News: शादी की खुशियां मातम में बदली, बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान 10 वर्षीय मासूम की डूबने से मौत

Samastipur News: गांव में शादी की शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी, महिलाएं शादी की रस्मों में मग्न थीं. इसी खुशी भरे माहौल के बीच एक ऐसी दुखद घटना घटी, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया. 10 साल का एक लड़का बूढ़ी गंडक नदी में नहाते समय डूब गया. यह घटना शनिवार (9 मई) को हुई, जब समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र से होकर बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी में नहाते समय वह किशोर डूब गया. मृतक की पहचान आकाश कुमार उर्फ 'लड्डू' कुमार के रूप में हुई है. वह विभूतिपुर के कालीबाग (पूर्वी), वार्ड नंबर 10 के निवासी छोटू राय का लगभग 10 वर्षीय पुत्र था.

इस घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई और पूरे गांव में मातम पसर गया. बताया जा रहा है कि मृतक के घर के पास ही एक शादी समारोह चल रहा था. शनिवार को आकाश कुमार नहाने के लिए शिव मंदिर के पास स्थित विभूतिपुर घाट पर नहाने के लिए बूढ़ी गंडक नदी में गया था. नहाते समय उनका पैर फिसल गया और वे नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. नदी के किनारे मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया और तुरंत परिवार वालों और गांव वालों को इस बारे में बताया. घटना की खबर मिलते ही, गांव वालों की एक बड़ी भीड़ मौके पर जमा हो गई.

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काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने नदी में खोजबीन कर किशोर को बाहर निकाला. इसके बाद आनन-फानन में उसे विभूतिपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. केशव आनंद और डॉ. त्रिपुरारी ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. ग्रामीणों ने बताया कि आकाश कुमार दो भाइयों में बड़ा था. उसके पिता राजस्थान में रहकर मजदूरी करते हैं. घटना के बाद मां राधा देवी समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.