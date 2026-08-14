/समस्तीपुर में 125 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा शहर

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Independence Day 2026: समस्तीपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत शुक्रवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. 125 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए. देशभक्ति के नारों और हाथों में लहराते तिरंगे से पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया.
समस्तीपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के नेतृत्व में निकाली गई यह यात्रा मोहनपुर नक्कू स्थान से शुरू होकर समाहरणालय परिसर स्थित गांधी प्रतिमा स्थल तक पहुंची. यात्रा में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया. इस दौरान मेयर अनीता राम, उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह, एडीएम आपदा राजेश सिंह, डीईओ कामेश्वर गुप्ता समेत जिला स्तर के तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और आम नागरिक मौजूद रहे.
यात्रा के समापन पर समाहरणालय परिसर में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का आयोजन किया गया. इस दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के माहौल से गूंज उठा. डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा कि 9 अगस्त से ही पूरे जिले में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक लोगों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया है. उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में बच्चों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की भागीदारी ने देश के प्रति उनकी भावना को प्रदर्शित किया है.
डीएम ने कहा कि लोगों में आजादी के समय जैसी देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया, जिसमें जिला प्रशासन सफल रहा है. साथ ही, वंदे मातरम् के 150वें वर्ष के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर इसके सामूहिक गायन का भी आयोजन कराया गया है. उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं और 'हर घर तिरंगा' अभियान में बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.