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समस्तीपुर में 125 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा शहर

Independence Day 2026: समस्तीपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत 125 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. डीएम रोशन कुशवाहा के नेतृत्व में निकली यात्रा में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 14, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:56 PM IST
समस्तीपुर में 125 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा शहर
Image Credit: समस्तीपुर में 125 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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