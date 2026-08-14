/समस्तीपुर में 125 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा शहर

यात्रा के समापन पर समाहरणालय परिसर में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का आयोजन किया गया. इस दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के माहौल से गूंज उठा. डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा कि 9 अगस्त से ही पूरे जिले में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक लोगों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया है. उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में बच्चों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की भागीदारी ने देश के प्रति उनकी भावना को प्रदर्शित किया है.