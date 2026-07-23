/समस्तीपुर में 1,259 लीटर विदेशी शराब जब्त, 15 लाख रुपये की खेप के साथ चालक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

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Samastipur News: समस्तीपुर में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. गुप्त सूचना के आधार पर मध्य निषेध विभाग की टीम ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक पिकअप से 1259 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. बरामद शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है. मौके से पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया, जबकि मकान मालिक दिलीप कुमार राय फरार हो गया. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है. पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के झखड़ा गांव का है. उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव निवासी दिलीप कुमार राय के घर पर शराब से लदी एक पिकअप खड़ी है. सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने सुबह करीब 5 बजे छापेमारी की.
छापेमारी के दौरान पिकअप से पांच अलग-अलग ब्रांड की कुल 1259 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई. बरामद शराब की बाजार कीमत 15 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है. कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग ने पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार चालक की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है. वहीं, मकान मालिक दिलीप कुमार राय मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
सूत्रों के अनुसार, इस गिरोह का अवैध शराब कारोबार का बड़ा नेटवर्क है. शराब की खेप दूसरे राज्यों से लाई जाती है और रास्ते में पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार ड्राइवर बदले जाते हैं. बताया जा रहा है कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र लंबे समय से शराब तस्करी का प्रमुख ठिकाना बना हुआ है. इससे पहले शराब तस्करी के वर्चस्व को लेकर हाल ही में डबल मर्डर की घटना भी हो चुकी है. पूर्व में भी इस मामले को लेकर हत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.
इस कार्रवाई के संबंध में उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आज सुबह करीब 5 बजे गुप्त सूचना के आधार पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के झखड़ा गांव निवासी दिलीप कुमार राय के घर पर छापेमारी की गई. वहां एक पिकअप वाहन से पांच अलग-अलग ब्रांड की कुल 1259 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये है. मौके से एक पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिलीप कुमार राय फरार है. उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.