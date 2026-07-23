/समस्तीपुर में 1,259 लीटर विदेशी शराब जब्त, 15 लाख रुपये की खेप के साथ चालक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

Samastipur News: समस्तीपुर में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. गुप्त सूचना के आधार पर मध्य निषेध विभाग की टीम ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक पिकअप से 1259 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. बरामद शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है. मौके से पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया, जबकि मकान मालिक दिलीप कुमार राय फरार हो गया. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है. पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के झखड़ा गांव का है. उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव निवासी दिलीप कुमार राय के घर पर शराब से लदी एक पिकअप खड़ी है. सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने सुबह करीब 5 बजे छापेमारी की.