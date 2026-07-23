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समस्तीपुर में 1,259 लीटर विदेशी शराब जब्त, 15 लाख रुपये की खेप के साथ चालक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

Samastipur News: समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1259 लीटर विदेशी शराब से लदी पिकअप जब्त की. करीब 15 लाख रुपये की शराब के साथ चालक गिरफ्तार हुआ जबकि मुख्य आरोपी दिलीप कुमार राय फरार है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 23, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:52 AM IST
समस्तीपुर में 1,259 लीटर विदेशी शराब जब्त, 15 लाख रुपये की खेप के साथ चालक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार
Image Credit: समस्तीपुर में 1,259 लीटर विदेशी शराब जब्त

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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