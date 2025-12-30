Samastipur News: पिता की मृत्यु के बाद भोज न कराना भी गौरव का पल हो सकता है! समस्तीपुर में 3 भाइयों का हुआ सम्मान

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर में 15 दिसंबर, 2025 को एक व्यक्ति का निधन हुआ और उसके बाद उनके बेटों ने तय किया कि मृत्युभोज नहीं कराया जाएगा. 27 दिसंबर, 2025 को श्राद्ध का दिन था, लेकिन मृत्युभोज नहीं हुआ. अब इस बात को सोच में बदलाव बताया जा रहा है. अब इन भाइयों को चेतना बहुजन समाज नाम की एक संस्था ने सम्मानित भी किया है. ऐसा नहीं है कि परिवार की आर्थिक हालत खराब है, बल्कि तीनों भाई मुंबई में रहते हैं और निजी कंपनी में काम करते हैं. परिवार मध्यमवर्गीय जीवन जी रहा है और आर्थिक संकट परिवार में कम से कम नहीं है.

दरअसल, मंगलवार को समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के कापन वार्ड संख्या-1 में एक सम्मान समारोह आयोजित कर तीनों भाइयों को सम्मानित किया गया. खोकसाहा वार्ड-17 निवासी अशोक राम, दिलीप राम और संतोष कुमार ने अपने पिता दिवंगत रामप्रताप राम के निधन के बाद मृत्युभोज न कराने का फैसला लिया था. इस फैसले के कारण उन्हें समाज के एक तबके की आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन वे अपने फैसले पर कायम रहे थे.

बेटों को सम्मानित करते वक्त चेतना बहुजन समाज के पदाधिकारियों ने कहा, जीवित माता-पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है. मृत्यु के बाद दिखावे का भोज करना व्यर्थ और सामाजिक कुरीति है. वक्ताओं ने यह भी कहा कि अशोक, दिलीप और संतोष ने मृत्युभोज का आयोजन न कर अपनी अलग पहचान बनाई है. कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया मनीषा देवी और शिक्षक शीतल पासवान ने संयुक्त रूप से की. संचालन शिक्षक राजाराम महतो और प्रेमचंद्र सिंह ने किया. कार्यक्रम में पप्पू कुमार राम, पंकज कुमार महतो, सरपंच हरेराम दास, अरविंद कुमार, विवेक विराट सहित दर्जनों प्रबुद्ध लोगों ने अपने विचार रखे.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है मृत्युभोज?

मृत्युभोज इंसान के 16 संस्कारों में से एक अंत्येष्टि संस्कार का हिस्सा है. सनातन धर्म में पैदा हुए हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह इन 16 संस्कारों का पालन करेगा. ये 16 संस्कार हैं: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह अग्नि संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार. कभी कभी लोगों की आर्थिक क्षमता इन संस्कारों को पूरा करने में बाधा बन जाती है. ऐसे में बहुत से लोग कुछ ही संस्कारों को मानते हैं.

राजस्थान में मृत्युभोज के खिलाफ कानून

भारत में मृत्युभोज का विरोध आजादी के पहले से होता आ रहा है. आजादी के बाद 1960 में राजस्थान की सरकार ने तो बाकायदा कानून बनाकर इसे अपराध घोषित कर दिया था. हालांकि अभी तक केवल राजस्थान में ही इसके खिलाफ कानून बना है. और किसी भी प्रदेश की सरकार ने इसमें हाथ लगाने की जहमत नहीं उठाई है. आर्य समाज और अर्जक संघ की ओर से जरूर इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं. राजस्थान में जो कानून बनाया गया है, उसकी धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मृत्युभोज का आयोजन नहीं करेगा और न ही शामिल होगा और न इसके लिए किसी पर दबाव डालेगा. इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर एक साल की जेल और 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि परिजन, पुरोहित और फकीरों को भोजन कराने में कोई पाबंदी नहीं है. वैसे इसमें भी अधिकतम लोगों की संख्या तय होती है.

यूपी के इन गांवों ने अपने से तय किए नियम

कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गांव रेवन में पंचायत ने तय किया था कि अब कोई भी तेरहवीं या फिर मृत्युभोज का आयोजन नहीं कर पाएगा. हां, इसके बदले परिवार को गरीबों को दान करने या फिर सार्वजनिक रूप से कुछ परोपकार करने की छूट दी गई थी. झांसी के ही उल्दन गांव के अहिरवार समाज ने तो यह भी तय किया था कि मृत्युभोज करने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा.

मृत्युभोज नहीं दिया, खोल दी पुस्तकालय

पिछले कुछ समय पहले बिहार के सहरसा जिले में एक और अनोखा काम हुआ. वहां के एक गांव में किसी की मौत होने पर परिवार ने मृत्युभोज का आयोजन नहीं किया, बल्कि पुस्तकालय खोलने का फैसला किया. ग्रामीणों को जब इस बात की खबर लगी तो उल्टे उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया.

शंकराचार्य का क्या है मत?

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मत है, मृत्युभोज में 3 तरह के भोजन का प्रावधान किया गया है. अंत्येष्टि के 11वें दिन महापात्र को भोजन कराया जाना चाहिए. 12 या 13वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना चाहिए. 13वें दिन सगे संबंधियों को भोजन कराया जाना चाहिए. उनका कहना है कि मृत्युभोज शास्त्रविधि है और यह रीति रिवाज नहीं है. वे इष्ट मित्रों को भोजन कराना लोकाचार मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन कराने को वे शास्त्रसम्मत मानते हैं. उनका यह भी कहना है कि कर्ज लेकर यह काम नहीं करना चाहिए

रिपोर्ट- मुनटुन कुमार राय