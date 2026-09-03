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समस्तीपुर में 4 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म की आशंका, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा

Samastipur News: समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र में मां के साथ घर के दरवाजे पर सो रही चार साल की बच्ची के कथित अपहरण का मामला सामने आया है. बच्ची बाद में गांव के पास सुनसान खेत की झाड़ियों से रोते हुए मिली. परिजनों ने दुष्कर्म की आशंका जताते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 03, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:17 AM IST
समस्तीपुर में 4 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म की आशंका, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा
Image Credit: समस्तीपुर में 4 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म की आशंका, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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