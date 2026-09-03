/समस्तीपुर में 4 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म की आशंका, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा

ताजपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस को शुरुआत में बच्ची के लापता होने की सूचना मिली थी, पुलिस के पहुंचने के बाद परिवार के लोगों ने बच्ची को गांव के ही एक सुनसान खेत से बरामद किया. इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. बच्ची की मां के बयान पर पंकज साह को नामजद आरोपी बनाया गया है. घटना के बाद से आरोपी फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी. इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे गांव के चौर क्षेत्र में झाड़ियों के बीच छिपा होने की सूचना दी और पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को ग्रामीणों के कब्जे से लेकर समस्तीपुर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.