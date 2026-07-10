/समस्तीपुर: शिक्षक की पिटाई से नाराज होकर हॉस्टल से भागे 9 छात्र, पुलिस ने सभी को किया सुरक्षित बरामद

फरार छात्रों में मधेपुरा निवासी चंदन भगत के पुत्र शिवम कुमार, पहाड़पुर (आलमपुर कोदरिया पंचायत) निवासी विशेश्वर प्रसाद के पुत्र अभय कुमार, डीह टभका वार्ड-3 निवासी अर्जुन महतो के पुत्र अंशु कुमार, रुदौली निवासी राजेश कुमार यादव के पुत्र गोविंद कुमार, हरिचक निवासी पृथ्वी कुमार के पुत्र आर्यन रंजन, देसरी निवासी नरेश मुखिया के पुत्र प्रिंस कुमार, कापन चौक निवासी अर्जुन कुमार महतो के पुत्र राहुल कुमार, देसरी कर्रख निवासी कालू मुखिया के पुत्र अमन कुमार तथा सुजीत महतो के पुत्र प्रिंस कुमार शामिल हैं. घटना की जानकारी गुरुवार सुबह मिलते ही परिजन व ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए और शिक्षक द्वारा मारपीट तथा विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया.