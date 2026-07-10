Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /समस्तीपुर: शिक्षक की पिटाई से नाराज होकर हॉस्टल से भागे 9 छात्र, पुलिस ने सभी को किया सुरक्षित बरामद

समस्तीपुर: शिक्षक की पिटाई से नाराज होकर हॉस्टल से भागे 9 छात्र, पुलिस ने सभी को किया सुरक्षित बरामद

Samastipur News: समस्तीपुर के विभूतिपुर स्थित दामोदर पब्लिक स्कूल के हॉस्टल से फरार हुए नौ छात्रों को पुलिस ने 18 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया. छात्रों के फरार होने के पीछे शिक्षक द्वारा मारपीट के आरोप सामने आए हैं. मामले में पुलिस जांच कर रही है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:02 PM IST
समस्तीपुर: शिक्षक की पिटाई से नाराज होकर हॉस्टल से भागे 9 छात्र, पुलिस ने सभी को किया सुरक्षित बरामद
Image Credit: शिक्षक की पिटाई से नाराज होकर हॉस्टल से भागे 9 छात्र, 18 घंटे बाद पुलिस ने सभी को किया बरामदSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार शरीफ में पंचायती राज मंत्री का एलान; इस बार EVM से होंगे चुनाव
Minister Deepak Prakash9 min ago
2
Saharsa news29 min ago
3
Jharkhand Mission 202947 min ago
4
Jharkhand news50 min ago
5
Muzaffarpur crime news1 hr ago