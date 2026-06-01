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समस्तीपुर: 4 बच्चों की मां से था अफेयर अब पेड़ से लटका मिला नीतीश का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Samastipur Samachar: कर्पूरी थाना क्षेत्र स्थित डढ़िया बेलार गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने पर सनसनी मच गई. मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. बताया जा रहा है कि मृतक का गांव की एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 08:12 PM IST

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पीड़ित परिजन
पीड़ित परिजन

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले के कर्पूरी थाना क्षेत्र स्थित डढ़िया बेलार गांव में सोमवार (1 जून) की दोपहर को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक का शव गांव के बाहर स्थित बगीचे में एक पेड़ से लटका हुआ मिला. सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस भी मौके पर पहुंची. मृतक की पहचान डढ़िया बेलार वार्ड-13 निवासी भगोरण पासवान के पुत्र नीतीश कुमार के तौर पर हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है और मामले की छानबीन में जुट गई है. प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लगता है, लेकिन मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. 

बताया जाता है कि जब दोपहर में बगीचे की ओर गए लोगों ने पेड़ से लटका नीतीश का शव देखा. शोर मचाए जाने के बाद गांव के लोगों की भीड़ जुटी. परिवार के लोगों को जानकारी मिली तो सभी लोग बगीचे में पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई. मृतक की मां का आरोप है कि नीतीश की हत्या किए जाने के बाद मामला आत्महत्या लगे, इसलिए उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया है. मृतक की चाची मंजू देवी ने बताया कि नीतीश का गांव की ही 4 बच्चों की मां से अफेयर था. नीतीश जो भी कमाता था, वो महिला और उनके बच्चों पर खर्च करता था. इस बात की जानकारी महिला के पति को भी थी. इसी मामले में एक सप्ताह पहले गांव में पंचायत भी हुई थी.

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उन्होंने बताया कि महिला के पति ने पंचायत में ही नीतीश को जान से मारने की धमकी दी थी. मंजू देवी ने बताया कि रविवार की रात को खाना खाने के बाद नीतीश घर पर ही सोया हुआ था. आधी रात को वह अपने बिस्तर पर नहीं था. सुबह से ही उसकी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका था. दोपहर में उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली. मृतक के प्रेम-प्रसंग की चर्चा पूरे गांव में है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर करीब दर्जन भर से अधिक जगहों से सैंपल लिया है. पेड़ में लगे फिंगरप्रिंट्स भी जुटा लिए गए हैं.

इस मामले में एएसपी संजय पांडे ने फोन पर बताया कि मृतक के परिजनों प्रेम-प्रसंग में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या. उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार की ओर से अभी तक पुलिस को आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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