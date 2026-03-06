Advertisement
समस्तीपुर के अभिषेक चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 102वां रैंक लाकर बना आईपीएस, अब करेंगे देश की सेवा

UPSC Result 2025: समस्तीपुर के अभिषेक चौहान ने UPSC परीक्षा 2025 में पहली ही कोशिश में 102वीं रैंक हासिल कर IPS अधिकारी बनकर जिले का नाम रोशन किया. उनकी मेहनत और लगन ने पूरे परिवार और गांव में खुशी की लहर फैला दी है.

UPSC Result 2025: बिहार के समस्तीपुर जिले के लिए एक बार फिर गर्व का क्षण सामने आया है. मोहिउद्दीननगर प्रखंड के राजाजान गांव निवासी अभिषेक चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में पहली ही कोशिश में शानदार सफलता हासिल की है. अभिषेक ने पूरे देश में 102वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में स्थान बनाया है। जैसे ही UPSC का परिणाम घोषित हुआ, उनके परिवार, गांव और पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं. अभिषेक की इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और मजबूत संकल्प के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. उनकी उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे समस्तीपुर जिले का नाम देशभर में रोशन हुआ है.

बचपन से ही मेधावी रहे अभिषेक
अभिषेक चौहान का जन्म 18 नवंबर 1999 को पूसा स्थित एक अस्पताल में हुआ था. बचपन से ही वह पढ़ाई में काफी मेधावी रहे हैं. उनकी प्रारंभिक शिक्षा हाजीपुर के अक्षरा स्कूल से शुरू हुई. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए सैनिक स्कूल और रामकृष्ण मिशन में छठी कक्षा में नामांकन के लिए आयोजित परीक्षा भी पास की. इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी पढ़ाई को लगातार बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया.

एमटेक में बने गोल्ड मेडलिस्ट
अभिषेक ने अपनी उच्च शिक्षा के दौरान एमटेक की पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडलिस्ट बनकर अपने जिले का नाम रोशन किया. पढ़ाई के साथ-साथ उनके अंदर देश सेवा का जज्बा भी लगातार मजबूत होता गया. वर्ष 2022 में अपनी बहन मेधा चौहान की शादी विश्वजीत कुमार से होने के बाद उन्होंने पूरी तरह से सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करते रहे.

पहली कोशिश में ही मिली बड़ी सफलता
लगातार मेहनत और समर्पण का ही परिणाम रहा कि अभिषेक चौहान ने 2025 में पहली बार ही UPSC की प्रारंभिक (PT) और मुख्य परीक्षा पास कर ली. इसके बाद 2026 में हुए इंटरव्यू में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और बोर्ड के सदस्यों के सवालों का सटीक जवाब देकर अपनी क्षमता का परिचय दिया. अंततः शुक्रवार को घोषित हुए परिणाम में उन्हें 102वीं रैंक प्राप्त हुई और वह IPS अधिकारी बनने में सफल रहे. अभिषेक के पिता प्रो. डॉ. अभय कुमार सिंह नालंदा खुला विश्वविद्यालय में कुलसचिव (रजिस्ट्रार) के पद पर कार्यरत हैं. बेटे की इस सफलता से परिवार के साथ-साथ चाचा पैक्स अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, चाची तनुजा सिंह, चचेरे भाई आनंद चौहान, अनीश चौहान और ननिहाल दलसिंहसराय में भी खुशी का माहौल है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

