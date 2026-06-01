Samastipur News: सोशल मीडिया पर छाए समस्तीपुर के बैजनाथ सर! गीतों के जरिए बच्चों को सिखाए लू से बचने के उपाय

Samastipur Baijnath Sir Viral: समस्तीपुर के बैजनाथ सर बच्चों को गीत गाकर पढ़ाते हैं. उनका कहना है कि बच्चे गीतों को अक्सर याद कर लेते हैं. इससे उनकी सिखाई बातें वह आसानी से याद कर लेते हैं. बैजनाथ सर के पढ़ाने का तरीका सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
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Samastipur Viral Teacher: समस्तीपुर जिले के सरकारी शिक्षक बैजनाथ रजक सर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. बैजनाथ सर, हसनपुर स्थित प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदह में सरकारी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं. वे बच्चों को गाना गाकर पढ़ाते हैं. उनके पढ़ाने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. गर्मियों की छुट्टी से पहले बैजनाथ सर ने बच्चों को गर्मी और लू से बचने के तरीके सिखाए. उन्होंने फिल्मी गीतों के जरिए बच्चों को खेल-खेल में लू से बचने और ORS बनाने की विधि सिखा दी.
बैजनाथ रजक सर का यह वीडियो न सिर्फ मनोरंजक है, बल्कि बेहद शिक्षाप्रद भी है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जा रहा है. बता दें कि गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी है. लू चल रही थी और बच्चों की सुरक्षा बैजनाथ सर की पहली चिंता है. उन्होंने बच्चों को लू से बचने के तरीके सिखाने के लिए किसी नीरस भाषण का उपयोग नहीं किया, एक प्यारा सा गीत बनाया. इसके जरिए उन्होंने बच्चों को धूप से बचने का तरीका, नंगे पांव बाहर न जाने की चेतावनी और गर्मियों में सावधानी बरतने की सीख दी.
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लू से बचने के लिए खूब पानी पिए, कड़ी धूप में बाहर न निकले, चेहरे को ढक कर चले और छाता लेकर चलें, यह सभी बातें एक गीत के माध्यम से बच्चों के बीच उन्होंने रखा है जो वीडियो वायरल हो रहा है. विद्यालय की छात्रा ज्योति कुमारी ने कहा कि इस गीत के माध्यम से हमें सीख मिली कि गर्मियों में खूब पानी पीएंगे, धूप में नहीं निकलेंगे, सर पर गमछा या तौलिया रख कर ही निकलेंगे.
वहीं, वायरल शिक्षक बैजनाथ रजक बताते हैं कि बच्चों को लू जैसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हमने गीत गाकर के बच्चों को बताया है. उन्होंने कहा कि बच्चों को गीत अक्सर याद हो जाते हैं, इसलिए उन्हें गीतों के जरिए ही लू से बचाव के तरीके सिखाने का प्रयास किया है.