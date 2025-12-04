Advertisement
समस्तीपुर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूट कांड: 45 लाख रुपए के सोना के साथ कुख्यात धरमा गिरफ्तार, अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी

Samastipur Bank of Maharashtra robbery case: चर्चित बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड मामले में समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एसटीएफ की मदद से कुख्यात धरमा को 45 लाख रुपये के 375 ग्राम सोना और दो लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:03 PM IST

Samastipur Bank of Maharashtra robbery case: समस्तीपुर नगर थाना पुलिस को चर्चित बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. एक और कुख्यात बदमाश को समस्तीपुर पुलिस ने एसटीएफ की सहायता से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है. लूटकांड मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चकी है. गिरफ्तार बदमाश की पहचान वैशाली जिले के विद्दूपर थाना क्षेत्र के मथुरा निवासी रामा सिंह के पुत्र धर्मनाथ सिंह उर्फ धरमा के रूप में हुई है. इस बारे में गुरुवार (4 दिसंबर) को एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि समस्तीपुर पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से धरमा को बीती रात पटना के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र से दबोच लिया. धरमा पर अलग-अलग थानों में 19 संगीन मामले दर्ज है. वह रामकृष्णानगर में बैंक लूट के रूपये से जमीन खरीदकर आलीशान मकान भी बनवा रहा था. पुलिस ने उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है.

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने धरमा के पास से भारी मात्रा में लूटे गए आभूषण और कैश बरामद किया है. पुलिस ने लगभग 45 लाख रुपये मूल्य के 375 ग्राम सोना और दो लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं. बरामदगी के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. इस लूट कांड मामले में अब तक 3 किलो 420 ग्राम 186 मिली ग्राम सोना बरामद कर लिया है, जिसका अनुमानित कीमत 3 करोड़ 50 लाख रुपए बताया गया है. उसके पास से सोने का दो पीस हार, सोना का 16 पीस कंगन, सोने का एक पीस ब्रासलेट, सोने का चार पीस चुड़ी, चार गला हुआ सोना, दो लाख नगद रुपए बरामद किया गया है.

बता दें कि ये पूरा मामला 7 मई का है, जब शहर के काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े करीब 10 करोड़ रुपये के आभूषण और 15 लाख रुपए नगद की सनसनीखेज लूट हुई थी. घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई थी. इस लूट कांड में पुलिस की कार्रवाई अब भी लगातार जारी है. इस लूट कांड मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. एसपी का कहना है कि फरार अन्य आरोपियों की भी पहचान सुनिश्चित की जा चुकी है और उसकी गिरफ्तारी व बचे हुए सोने की बरामदगी के लिए भी छापेमारी जारी है. 

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

