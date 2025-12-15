समस्तीपुर बैंक लूट में एक लाख इनामी बैजनाथ राय 7 लाख के सोने के साथ गिरफ्तार, मुंबई से लौटा था घर

Samastipur Bank Robbery Case: समस्तीपुर जिले के काशीपुर इलाके में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई उस बड़ी लूट की घटना को याद कीजिए, जो 7 मई को हुई थी. इस मामले में पुलिस को अब एक और बड़ी कामयाबी मिली है. नगर थाना की पुलिस ने एसटीएफ की मदद से एक ऐसे अपराधी को पकड़ा है जिस पर एक लाख रुपये का इनाम रखा गया था. इस अपराधी का नाम बैजनाथ राय है. यह पटोरी थाना इलाके के उत्तरी धमौन गांव का रहने वाला है और यदुवंश राय का बेटा है. पुलिस ने उसके पास से सोने के गहने बरामद किए हैं, जिनका वजन करीब 65 ग्राम है और कीमत लगभग 7 लाख रुपये बताई जा रही है. यह गिरफ्तारी रविवार को हुई, जब वह मुंबई से वापस अपने घर आया था. प्रभारी एसपी संजय कुमार पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लूट की वारदात के बाद बैजनाथ मुंबई भाग गया था, लेकिन अब वह अपने हिस्से के गहनों को बेचने या छिपाने के लिए लौटा था. पुलिस की टीम ने फौरन कार्रवाई की और उसे घर से ही दबोच लिया.

पुलिस ने बैजनाथ राय की तलाशी ली तो उसके पास से कई तरह के सोने के गहने मिले. इनमें एक सोने का हार, एक सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, चार सोने की चूड़ियां और दो सोने के झुमके शामिल हैं. ये सभी गहने कुल 65 ग्राम के हैं और इनकी कीमत बाजार में करीब 7 लाख रुपये आंकी गई है. प्रभारी एसपी ने कहा कि ये गहने उसी लूट से जुड़े हुए हैं, जो बैंक से चुराए गए थे. बैजनाथ इस लूट में शामिल था और घटना के बाद वह मुंबई चला गया था. लेकिन जैसे ही वह वापस आया एसटीएफ और नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दियाऔर उसे गिरफ्तार कर लिया.

इस बैंक लूटकांड में अब तक पुलिस ने कुल 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी बदमाश इस बड़ी वारदात में शामिल थे. पुलिस ने इनसे अब तक 3 किलो 485 ग्राम और 186 मिलीग्राम सोने के गहने बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ 85 लाख रुपये है. इसके अलावा, 2 लाख 19 हजार 200 रुपये की नकदी भी जब्त की गई है. प्रभारी एसपी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि ये बरामदगी इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण हैं और इससे लूट की पूरी कहानी सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि बाकी बचे अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस की टीमें लगातार अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही बाकी बदमाश भी सलाखों के पीछे होंगे.

प्रभारी एसपी ने प्रेस वार्ता में यह भी जिक्र किया कि इस तरह की लूट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है. बैंक लूट जैसे मामलों में अपराधी अक्सर दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं, जैसे बैजनाथ मुंबई गया था. लेकिन पुलिस की नेटवर्किंग और एसटीएफ जैसी स्पेशल टीमों की मदद से ऐसे अपराधियों को ट्रैक करना आसान हो रहा है. उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो फौरन पुलिस को सूचित करें.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय