Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3042301
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर बैंक लूट में एक लाख इनामी बैजनाथ राय 7 लाख के सोने के साथ गिरफ्तार, मुंबई से लौटा था घर

Samastipur Bank Robbery Case: समस्तीपुर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 7 मई को हुई लूट की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एक लाख इनामी अपराधी बैजनाथ राय को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से 65 ग्राम सोने के गहने जैसे हार, चेन, मंगलसूत्र, चूड़ियां और झुमके बरामद हुए, जिनकी कीमत 7 लाख है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:44 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड
समस्तीपुर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड

Samastipur Bank Robbery Case: समस्तीपुर जिले के काशीपुर इलाके में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई उस बड़ी लूट की घटना को याद कीजिए, जो 7 मई को हुई थी. इस मामले में पुलिस को अब एक और बड़ी कामयाबी मिली है. नगर थाना की पुलिस ने एसटीएफ की मदद से एक ऐसे अपराधी को पकड़ा है जिस पर एक लाख रुपये का इनाम रखा गया था. इस अपराधी का नाम बैजनाथ राय है. यह पटोरी थाना इलाके के उत्तरी धमौन गांव का रहने वाला है और यदुवंश राय का बेटा है. पुलिस ने उसके पास से सोने के गहने बरामद किए हैं, जिनका वजन करीब 65 ग्राम है और कीमत लगभग 7 लाख रुपये बताई जा रही है. यह गिरफ्तारी रविवार को हुई, जब वह मुंबई से वापस अपने घर आया था. प्रभारी एसपी संजय कुमार पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लूट की वारदात के बाद बैजनाथ मुंबई भाग गया था, लेकिन अब वह अपने हिस्से के गहनों को बेचने या छिपाने के लिए लौटा था. पुलिस की टीम ने फौरन कार्रवाई की और उसे घर से ही दबोच लिया.

पुलिस ने बैजनाथ राय की तलाशी ली तो उसके पास से कई तरह के सोने के गहने मिले. इनमें एक सोने का हार, एक सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, चार सोने की चूड़ियां और दो सोने के झुमके शामिल हैं. ये सभी गहने कुल 65 ग्राम के हैं और इनकी कीमत बाजार में करीब 7 लाख रुपये आंकी गई है. प्रभारी एसपी ने कहा कि ये गहने उसी लूट से जुड़े हुए हैं, जो बैंक से चुराए गए थे. बैजनाथ इस लूट में शामिल था और घटना के बाद वह मुंबई चला गया था. लेकिन जैसे ही वह वापस आया एसटीएफ और नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दियाऔर उसे गिरफ्तार कर लिया.

इस बैंक लूटकांड में अब तक पुलिस ने कुल 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी बदमाश इस बड़ी वारदात में शामिल थे. पुलिस ने इनसे अब तक 3 किलो 485 ग्राम और 186 मिलीग्राम सोने के गहने बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ 85 लाख रुपये है. इसके अलावा, 2 लाख 19 हजार 200 रुपये की नकदी भी जब्त की गई है. प्रभारी एसपी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि ये बरामदगी इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण हैं और इससे लूट की पूरी कहानी सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि बाकी बचे अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस की टीमें लगातार अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही बाकी बदमाश भी सलाखों के पीछे होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- ठंड बढ़ते ही चोर सक्रिय, जहानाबाद में बैंक कर्मी के बंद घर से लाखों की चोरी

प्रभारी एसपी ने प्रेस वार्ता में यह भी जिक्र किया कि इस तरह की लूट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है. बैंक लूट जैसे मामलों में अपराधी अक्सर दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं, जैसे बैजनाथ मुंबई गया था. लेकिन पुलिस की नेटवर्किंग और एसटीएफ जैसी स्पेशल टीमों की मदद से ऐसे अपराधियों को ट्रैक करना आसान हो रहा है. उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो फौरन पुलिस को सूचित करें.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय

TAGS

Samastipur News

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर बैंक लूट में एक लाख इनामी बैजनाथ राय 7 लाख के सोने के साथ गिरफ्तार
IPL 2026 Auction
IPL 2026 नीलामी में सांसद पप्पू यादव के बेटे और बिहार के ये 5 सितारे चमकने को तैयार
nitin Nabin
2010 में ही नरेंद्र मोदी की नजर में आ गए थे नितिन नबीन, तब उन्होंने जो किया वो...
nitin Nabin
लोकल ट्रेन में BJP के दिगज्जों संग सेल्फी लेते दिखे नितिन नबीन, देखें उनकी सादगी
Munger News
मुंगेर में जिला स्तर पर किसान मेले का आयोजन, उप विकास आयुक्त ने किया उद्घाटन
Mayor Garima Devi Sikaria
महापौर का बड़ा तोहफा, बेतिया राज ड्योढ़ी की बदहाल सड़क अब 6 महीने में चमकेगी
Sanjay Saraogi
Bihar BJP New President Sanjay Saraogi: कैसा रहा है संजय सरावगी का राजनीतिक सफर?
IAS officer Anil Kumar
पदभार संभालते ही एक्शन में IPRD के नए निदेशक, क्या है अनिल कुमार की पहली प्राथमिकता
Sanjay Saraogi
Sanjay Saraogi Net Worth: संजय सरावगी की कितनी है नेट वर्थ?
Sanjay sarawagi
Who is Sanjay Sarawagi: कौन हैं संजय सरावगी? जो बने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष