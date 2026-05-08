Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3209922
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: काम के दबाव में ब्रांच मैनेजर ने की आत्महत्या! कमरे में पंखे से लटका मिला शव

Samastipur News: विभूतिपुर थाना क्षेत्र में एक निजी फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने काम के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान दीनदयाल रजनीश के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, दीनदयाल की शादी को अभी मात्र पांच साल पहले ही हुई थी.

Written By  Mantun Kumar Rai|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 08, 2026, 10:59 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर: काम के दबाव में ब्रांच मैनेजर ने की आत्महत्या!
समस्तीपुर: काम के दबाव में ब्रांच मैनेजर ने की आत्महत्या!

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में एक निजी फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान दीनदयाल रजनीश (30 वर्ष) के रूप में हुई है, जो चकमेहसी थाना क्षेत्र के शिवनगर (वार्ड-4) निवासी कृष्णदेव शरण के पुत्र थे. रिपोर्टों के अनुसार, दीनदयाल रजनीश पिछले तीन से चार वर्षों से विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंधियाघाट स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. मृतक के भाई नरेंद्र कुमार ने बताया कि दीनदयाल तीन भाइयों में सबसे छोटे थे. उनकी शादी पांच वर्ष पहले हुई थी और उनकी एक चार वर्षीय पुत्री भी है.

अधिकारियों द्वारा काम को लेकर दबाव!
परिजनों का आरोप है कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा लगातार काम का दबाव बनाया जाता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहते थे. नरेंद्र कुमार के अनुसार, दीनदयाल अकसर नौकरी छोड़ने की बात कहते थे. पिछले वर्ष उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, लेकिन अधिकारियों के समझाने पर नौकरी जारी रखी. घटना के संबंध में बताया गया कि आज सुबह करीब 6:30 बजे कंपनी के स्टाफ ने परिजनों को सूचना दी कि दीनदयाल कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां विभूतिपुर थाना की पुलिस पहले से मौजूद थी.

यह भी पढ़ें: जरूरत से ज्यादा हरा दिखे खीरा तो सावधान! कटिहार के इस वीडियो ने दुनिया हिला दी

Add Zee News as a Preferred Source

पंखे से गमछे के सहारे लटका मिला
करीब 11 बजे दरवाजा तोड़ा गया तो दीनदयाल का शव कमरे के अंदर पंखे से गमछे के सहारे लटका मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है. वहीं, इस मामले में विभूतिपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि ब्रांच मैनेजर के फंदे से लटके होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उन्होंने कहा कि परिजनों की ओर से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Samastipur News

Trending news

Samastipur News
खेलते-खेलते सौरभ ने बिजली के तार को पकड़ लिया और फिर थम गई उसकी सांसे
Jamui News
Jamui News: स्कूल से गायब शिक्षिका फोटो भेजकर बना रही थीं हाजिरी, वीडियो वायरल
Samastipur News
समस्तीपुर: काम के दबाव में ब्रांच मैनेजर ने की आत्महत्या! पंखे से लटका मिला शव
Super 30 founder Anand Kumar
सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने लॉन्च किया 'Super Infinity', जानें क्या है खास
Ravi Kishan
पटना में मिले रवि किशन और सम्राट चौधरी, बिहार में फिल्म सिटी बनाने पर हुई चर्चा
Katihar News
जरूरत से ज्यादा हरा दिखे खीरा तो सावधान! कटिहार के इस वीडियो ने दुनिया हिला दी
Bettiah news
बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन का बड़ा एक्शन, गौनाहा और कंगली थानाध्यक्ष निलंबित
Bihar News
बिहार में आंधी-तूफान और बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान
Giridih news
गिरिडीह के डुमरी में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा; 5 की मौत, 20 घायल
Giridih news
गिरिडीह के डुमरी में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा; 5 की मौत, 20 घायल