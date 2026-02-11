Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

खुले गटर ने छीना बुढ़ापे का सहारा: समस्तीपुर के बिरजू की दिल्ली में दर्दनाक मौत

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के बिरजू की दिल्ली में दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उसकी मौत गटर में गिरने की वजह से हुई है. बिरजी दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:35 PM IST

Birju Died Death: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-32 में खुले मेनहोल में गिरकर जान गंवाने वाले 32 वर्षीय युवक की पहचान समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के शादीपुर बथनाहा वार्ड 13 निवासी स्वर्गीय जुगल राय के पुत्र बिरजू राय के रूप में हुई है. बिरजू के मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में मातम पसर गया. ग्रामीण बताते है कि करीब 20 वर्ष पहले, जब बिरजू महज 10 साल का था, तभी उसके पिता जुगल राय का निधन हो गया था. पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी कम उम्र में ही उसके कंधों पर आ गई.

गांव के लोगों के मुताबिक, घर की माली हालत ठीक नहीं थी. पढ़ाई बीच में ही छूट गई और किशोर उम्र में ही बिरजू रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली चला गया. वहां मजदूरी कर वह अपनी मां, पत्नी और बच्चों का पालन-पोषण कर रहा था. लेकिन दिल्ली के बेगमपुर इलाके में DDA की खाली जमीन पर बने खुले मेनहोल में गिरने से उसकी मौत हो गई. 

बताया गया है कि रात वह अपने साथी के साथ लौट रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से वह खुले गटर में जा गिरा. मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद उसका शव बरामद किया गया. इस घटना की सूचना जैसे ही समस्तीपुर के वारिसनगर स्थित उसके गांव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया.

बिरजू की बूढ़ी मां, जिसने पति की मौत के बाद मजदूरी कर बेटे को पाला-पोसा, आज बेसहारा हो गई हैं. परिजनों के अनुसार, पहले पति का सहारा छिना, अब बेटा भी चला गया. बुढ़ापे में अब किसके भरोसे जिएंगी? बिरजू अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गया है. परिवार की आय का एकमात्र जरिया वही था. 

पत्नी सुचिता बताती है कि कल दिन में उनसे बात हुई थी, लेकिन रात में फोन आया की गटर में वह गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई है. उनको कल पांच हजार रुपया मजदूरी भी दिया गया था. 8 महीने पहले वह वहां गए थे, लेकिन 8 वर्षों से वह वहीं रह रहे थे और मजदूरी कर परिवार चला रहे थे, क्योंकि घर पर घर छोड़कर जमीन भी नहीं है जिससे बहुत खेती-बाड़ी कर सके. मेरे तीन छोटे बच्चे हैं अब उसका लालन-पालन कैसे होगा.

ग्रामीणों और परिजनों ने सरकार से उचित मुआवजा और परिवार को सहायता देने की मांग की है. हालांकि, दिल्ली की एक लापरवाही ने समस्तीपुर के एक गरीब परिवार का का सहारा छिन लिया. 

रिपोर्ट: मनटुन राय

