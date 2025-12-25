BJP Leader Murder: BJP नेता के हत्यारों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर धरा, अन्य की तलाश जारी

BJP Leader Mueder Case: समस्तीपुर में बुधवार (24 दिसंबर) की शाम बेखौफ अपराधियों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी. नेता शाम में चौक पर चाय नाश्ता करने के लिए निकले थे, तभी बेखौफ बदमाशों ने पांच गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. वही, घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रखंड अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया .

रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या

बता दें कि पूरी घटना समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शादीपुर वार्ड पांच की है. जहां शादीपुर पुल के पास बेखौफ अपराधियों ने रामबाबू सहनी के 23 वर्षीय पुत्र रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी. रूपक सहनी भाजपा संगठन में बूथ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे. उनके बड़े भाई दीपक सहनी भी भाजपा प्रखंड मीडिया प्रभारी है. मिली जानकारी के अनुसार, दो पक्षों के पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया. दोनों के मामले थाने में दर्ज हैं और एक मामले में आरोपी बेल पर है.

8 महीने से होती रही है घटनाएं

घटना के संबंध में मृतक के बड़े भाई दीपक कुमार ने बताया कि मेरा छोटा भाई रूपक कुमार सहनी, जिसके साथ करीब 8 महीने से बराबर कुछ घटनाएं होती रही है. जिसकी जानकारी प्रशासन को भी दी जा रही थी. लेकिन मौजूदा थाना अध्यक्ष ने आवेदन देने के बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया. आरोपी कहता था कि गोली मार देंगे लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. बता दें कि गिरफ्तार आरोपी सोनू-मोनू पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. गिरफ्तार कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गैंग से मिलकर अवैध शराब का कारोबार करता है. मृतक रूपक सहनी पूर्व में अपना सीएसपी चलाता था, उसी दौरान सोनू-मोनू से मारपीट हुई थी. इसी मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज है.

दो आरोपियों की गिरफ्तारी

सोनू और मोनू खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर पंचायत के रहने वाले अजय चौधरी के पुत्र हैं. देर रात समस्तीपुर एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और उसके परिजनों से पूछताछ कर कार्रवाई का भरोसा दिया है. इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर वर्तमान थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार को सस्पेंड किया गया है. मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, जो चश्मदीद गवाह है उनका बयान लिया जा रहा है. दो पक्षों के बीच विवाद से जुड़ा मामला है. पूर्व में भी दो बार केस दर्ज हुए थे. जो आरोपी है उसमें दो की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

