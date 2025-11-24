Samastipur Blast: केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ब्लास्ट, कचरे के ढेर में एसिड टैंक फटने से जोरदार विस्फोट, 4 घायल

Samastipur Blast: समस्तीपुर जिले के पूसा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. जानकारी के मुताबिक, यहां स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आज (सोमवार, 24 नवंबर) की सुबह-सुबह बड़ा हादसा हो गया. यहां सफाई के दौरान कचरे के ढेर में एसिड टैंक फटने से जोरदार विस्फोट हुआ. इससे पौध रोग विभाग और लाइब्रेरी के बीच अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में चार से अधिक सफाईकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां दो मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है. दोनों को बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने विस्फोट के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच के अनुसार, कचरे में पड़े किसी केमिकल या एसिड की प्रतिक्रिया से यह विस्फोट हुआ होगा.

बता दें केंद्रीय कृषि विश्व विद्यालय में हाल ही में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के विभिन्न विषयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है. इसको लेकर कुलपति ने बताया था कि विश्वविद्यालय में नामांकन के तुरंत बाद छात्रों को हास्टल भी आवंटित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय लगातार छात्र केंद्रित निर्णय ले रहा है, जिससे छात्रों में उत्साह है. हालांकि, इस घटना के बाद छात्रों और अभिभावकों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है.