Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3080293
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में खूनी तांडव: घात लगाए अपराधियों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट, पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

Samastipur crime news: समस्तीपुर के बिथान थाना क्षेत्र के सोहमा गांव में देर रात बदमाशों ने ग्रामीण चिकित्सक ललित साह की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस ने इस घटना को हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:28 AM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में खूनी तांडव: घात लगाए अपराधियों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट, पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
समस्तीपुर में खूनी तांडव: घात लगाए अपराधियों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट, पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

Samastipur crime news: समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहमा गांव में सोमवार देर रात अपराधियों ने एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मृतक की पहचान गांव निवासी रामविलास साह के पुत्र ललित साह (46) के रूप में हुई है, जो पेशे से ग्रामीण चिकित्सक थे. बताया जा रहा है कि ललित साह देर रात मंदिर ढाला की ओर से अपने घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया. अपराधियों ने बेहद नजदीक से उनके सिर में गोली मारी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

गोली की आवाज से दौड़े ग्रामीण, अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए बदमाश
गोली की तेज आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो चुके थे. ललित साह को खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़ा देख लोगों में गुस्सा और भय दोनों देखने को मिला. ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना की सूचना बिथान थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

ये भी पढ़ें: बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद! खैनी नहीं देने पर युवक की गोली मारकर हत्या

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के पहुंचते ही भड़का आक्रोश
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा. गुस्साए लोगों ने वरीय पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए शव को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उच्च अधिकारी मौके पर नहीं आते, तब तक वे शव नहीं उठाने देंगे. काफी देर तक घटनास्थल पर तनाव का माहौल बना रहा.

जल्द गिरफ्तारी का भरोसा
इस संबंध में बिथान थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. उन्होंने कहा कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल इस हत्या ने इलाके की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

TAGS

Samastipur Crime News

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद! खैनी नहीं देने पर युवक की गोली मारकर हत्या
Bhagalpur News
बेटियों की सुरक्षा पर भागलपुर में उबाल: 13 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली
Bihar Land Survey
बिहार में जमीन के लिए नहीं होगा झगड़ा! CM नीतीश लाए नई व्यवस्था, 1 अप्रैल अहम तारीख
Samastipur News
शंभू हॉस्टल की तरह समस्तीपुर के बीएड कॉलेज में हुआ बड़ा कांड! प्राचार्य पर FIR दर्ज
Saraswati Puja 2026
मूर्तिकारों के चेहरे पर खिली मुस्कान: सरस्वती पूजा को लेकर बढ़ी मूर्तियों की डिमांड
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामलाः जांच के लिए जहानाबाद पहुंची SIT, परिजनों से की पूछताछ
nitin Nabin
BJP की कमान संभालने से पहले क्या-क्या करेंगे नितिन नबीन? देखें आज उनका पूरा शेड्यूल
Patna Weather and AQI
कोहरे से मिली राहत तो प्रदूषण ने घोंटा दम, पटना का AQI 400 के पार
patna news
पटना वालों के लिए खुशखबरी, यहां बनेगा प्रधानमंत्री एकता मॉल, जानें क्या होगी खासियत?
patna news
मासूम का कत्ल या खौफनाक तंत्र-मंत्र? खून से सना बच्चे का सिर मिलने से दहशत