समस्तीपुर में खूनी तांडव: घात लगाए अपराधियों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट, पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

Samastipur crime news: समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहमा गांव में सोमवार देर रात अपराधियों ने एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मृतक की पहचान गांव निवासी रामविलास साह के पुत्र ललित साह (46) के रूप में हुई है, जो पेशे से ग्रामीण चिकित्सक थे. बताया जा रहा है कि ललित साह देर रात मंदिर ढाला की ओर से अपने घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया. अपराधियों ने बेहद नजदीक से उनके सिर में गोली मारी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

गोली की आवाज से दौड़े ग्रामीण, अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए बदमाश

गोली की तेज आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो चुके थे. ललित साह को खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़ा देख लोगों में गुस्सा और भय दोनों देखने को मिला. ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना की सूचना बिथान थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस के पहुंचते ही भड़का आक्रोश

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा. गुस्साए लोगों ने वरीय पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए शव को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उच्च अधिकारी मौके पर नहीं आते, तब तक वे शव नहीं उठाने देंगे. काफी देर तक घटनास्थल पर तनाव का माहौल बना रहा.

जल्द गिरफ्तारी का भरोसा

इस संबंध में बिथान थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. उन्होंने कहा कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल इस हत्या ने इलाके की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय