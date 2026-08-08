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समस्तीपुरः 12 साल में भी पूरा नहीं हो सका पुल, अब तक सिर्फ 6 पिलर का हुआ है निर्माण

Samastipur News: समस्तीपुर के विद्यापतिनगर स्थित अखाड़ा घाट पर वाया नदी पर बनने वाला 8 करोड़ रुपये का पुल 12 साल बाद भी अधूरा है. कछुआ की चाल से भी धीमी रफ्तार से बन रहे इस पुल के अबतक केवल 6 पिलर का ही निर्माण हो सका है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 08, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:35 PM IST
समस्तीपुरः 12 साल में भी पूरा नहीं हो सका पुल, अब तक सिर्फ 6 पिलर का हुआ है निर्माण
Image Credit: समस्तीपुरः 12 साल में भी पूरा नहीं हो सका पुल, अब तक सिर्फ 6 पिलर का हुआ है निर्माण (Zee Media)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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