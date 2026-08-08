/समस्तीपुरः 12 साल में भी पूरा नहीं हो सका पुल, अब तक सिर्फ 6 पिलर का हुआ है निर्माण

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अधिकारियों की लापरवाही का आम जनता को कितना खामियाजा उठाना पड़ता है, यह कोई समस्तीपुर के लोगों से पूछे. दरअसल, यहां विद्यापति प्रखंड में बाया नदी पर बन रहा एक पुल पिछले 12 साल से पूरा नहीं हो सका है. करीब 12 साल पहले बड़े धूमधाम के साथ पुल का शिलान्यास हुआ और नींव रखने का काम किया गया, लेकिन इतने वर्षों में सिर्फ 6 पिलर का निर्माण हो सका है. इस पुल के निर्माण की रफ्तार देखकर तो शायद कछुआ भी शरमा जाए. बता दें कि इस पुल का एक छोर समस्तीपुर जिले के प्रखंड मुख्यालय और दूसरा छोर बेगूसराय जिला में पड़ता है.
पुल बनने से करीब 10 गांवों के लगभग 50 हजार लोगों को सीधा फायदा मिलना था. साल 2013 में जब पुल का निर्माण काम शुरू हुआ था, तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब उनका जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन पुल अधूरा रहने के कारण लोगों को आज भी करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है. जब नदी में पानी नहीं होता है तो ग्रामीण चंदा करके मिट्टीकरण करके रास्ता तैयार कर लेते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में नदी में पानी आ जाता है और लोगों की मुश्किले बढ़ जाती हैं. बरसात के दिनों में नाव ही आवागमन का एकमात्र साधन बचता है.
ग्रामीण बताते है कि नदी के दोनों किनारों पर बसे गांवों के लोगों का रोजमर्रा का जीवन एक-दूसरे से जुड़ा है. किसी को बाजार जाना है, किसी को अस्पताल, किसी को नौकरी के लिए दूसरी तरफ जाना है तो बच्चों को पढ़ाई के लिए भी नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन पुल नहीं होने के कारण हर छोटी जरूरत के लिए लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है. जब बाढ़ आती है तो मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है. दियारा इलाका हर साल करीब तीन से चार महीने तक जलमग्न रहता है. सड़कें पानी में डूब जाती हैं और दोनों तरफ के लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचता है. हालांकि, कई बार नाव हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है.
सबसे ज्यादा चिंता स्कूली बच्चों को लेकर रहती है. बाढ़ के दिनों में छोटे-छोटे बच्चे भी नाव के सहारे स्कूल जाने को मजबूर होते हैं. माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन हर बार मन में डर रहता है कि कोई अनहोनी न हो जाए. लोगों का कहना है कि यह पुल सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह गया है. हर पांच वर्ष में इस पुल निर्माण के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और चुनाव निकलते ही नेता अपने वादे को भूल जाते हैं.