/समस्तीपुरः 12 साल में भी पूरा नहीं हो सका पुल, अब तक सिर्फ 6 पिलर का हुआ है निर्माण

ग्रामीण बताते है कि नदी के दोनों किनारों पर बसे गांवों के लोगों का रोजमर्रा का जीवन एक-दूसरे से जुड़ा है. किसी को बाजार जाना है, किसी को अस्पताल, किसी को नौकरी के लिए दूसरी तरफ जाना है तो बच्चों को पढ़ाई के लिए भी नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन पुल नहीं होने के कारण हर छोटी जरूरत के लिए लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है. जब बाढ़ आती है तो मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है. दियारा इलाका हर साल करीब तीन से चार महीने तक जलमग्न रहता है. सड़कें पानी में डूब जाती हैं और दोनों तरफ के लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचता है. हालांकि, कई बार नाव हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है.