Samastipur News: मोहिउद्दीननगर बाजार में खूब गरजा बुलडोजर, करीब पांच दर्जन घरों-दुकानों को किया जमींदोज, जानें कारण

Samastipur Bulldozer Action: समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर बाजार में शुक्रवार (19 दिसंबर) को बुलडोजर कार्रवाई से माहौल काफी अफरा-तफरी भरा रहा. यहां सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा खूब गरजा. अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख को देखते हुए स्थानीय लोग भी शांत हो गए. जिसके बाद मोहिउद्दीननगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में सड़क किनारे की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई और पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. बुलडोजर अभियान मोहिउद्दीननगर प्रखंड अंतर्गत पूरब चौक से शुरू होकर पश्चिम चौक तक चलाया गया. अभियान के दौरान सड़क के दोनों किनारों पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने दुकानों, घरों एवं अन्य संरचनाओं के हिस्सों को चिन्हित कर तोड़ा गया. इस कार्रवाई में करीब पांच दर्जन निजी भूमि पर बने घरों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया गया, जिससे सड़क चौड़ीकरण एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी.

अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को लेकर बाजार क्षेत्र में दिनभर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. अतिक्रमण मुक्त हेतु प्रशासनिक सख्ती को देखकर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया. कई लोगों ने कार्रवाई से पहले ही स्वयं अपने-अपने अवैध निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया, ताकि नुकसान से बचा जा सके. शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. मौके पर स्थानीय अंचल अधिकारी ब्रजेश कुमार द्विवेदी, प्रखंड विकास पदाधिकारी नवकांज कुमार, थानाध्यक्ष सचिन कुमार एवं अपर थानाध्यक्ष अन्नू सिंह के साथ-साथ दो दर्जन से अधिक सशस्त्र बल के जवान तैनात थे. पुलिस बल लगातार गश्त करता रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई.

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूर्व सूचना एवं नियमानुसार की गई है. अवैध अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर स्वेच्छा से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था. अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद मोहिउद्दीननगर बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे फैले अतिक्रमण से काफी हद तक राहत मिली है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटने से न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि बाजार क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगी.

रिपोर्ट- मंटून रॉय