Samastipur News: श्राद्ध भोज में चावल परोसने में देरी पर हुआ बड़ा बवाल, दबंगों ने 6 लोगों को बेरहमी से पीटा

Samastipur News: घायल युवक पवन कुमार ने बताया कि ककड़ीडीह वार्ड 8 के रहने वाले उनके दोस्त बालवीर के पिता की मौत हो गई थी. उन्हीं के श्राद्ध भोज कार्यक्रम में चावल परोसने को लेकर बवाल हो गया. इस मामले में कल्याणपुर थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि डायल 112 की पुलिस टीम को गांव भेजकर जांच कराई जा रही है.

Nov 25, 2025, 09:38 AM IST

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में श्राद्ध के भोज के दौरान चावल परोसने में देरी होने पर बड़ा बवाल हो गया. इस बात से नाराज दबंगों ने श्राद्ध भोज खाने आए 6 सदस्यों को बुरी तरह से पीट-पीटकर घायल कर दिया. सभी जख्मियों ने समस्तीपुर सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. घटना समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ककड़ी डीह की बताई जा रही है. घायलों की पहचान पवन कुमार (23 वर्ष), मनीषा कुमारी (18 वर्ष), कोमल कुमारी (14 वर्ष), रीना देवी (40 वर्ष), तेतरी देवी (45 वर्ष) और वैद्यनाथ साहनी (55 वर्ष) के रूप में हुई है. 

घायल युवक पवन कुमार ने बताया कि ककड़ीडीह वार्ड 8 के रहने वाले उनके दोस्त बालवीर के पिता की मौत हो गई थी. जिनका श्राद्धकर्म के बाद रात में भोज चल रहा था. इस भोज में उसके चाचा वैद्यनाथ साहनी और कई लोग खाना खा रहे थे. भोज खिलाने के दौरान चावल खत्म हो गया तो उन्होंने चावल की मांग की. इस पर खाना खिला रहे लोगों ने बोला कि थोड़ी देर में चावल लाकर देते हैं. इसी में विवाद बढ़ गया. इसके बाद दबंगों ने हमारे चाचा वैद्यनाथ साहनी को मारपीट कर जख्मी कर दिया. रामजतन सहनी बचाने गए उन्हें भी मारपीट कर जख्मी कर दिया. 

इस घटना को लेकर कल्याणपुर थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मारपीट की सूचना उन्हें प्राप्त हुई है. जांच को लेकर डायल 112 की पुलिस टीम को गांव भेजा गया है. उन्होंने बताया कि घायल लोगों के तरफ से आवेदन दिया जाता है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

