/समस्तीपुरः कैमरा चालू लेकिन रिकॉर्डिंग बंद, चकोठी मठ में चोरी का जिम्मेदार कौन? ज़ी मीडिया को मिली बड़ी खामियां

ज़ी मीडिया ने पाया कि मंदिर के गर्भगृह में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन घटना के वक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी. इस वजह से चोरों की पहचान नहीं हो पा रही है. इस घटना से मंदिर परिसर के पुजारी और कर्मचारियों पर ही शक की सुई मंडरा रही है. वहीं, इसको लेकर महामंडलेश्वर रामसेवक दास शास्त्री ने बताया कि कैमरे का ऑपरेटर अयोध्या गया हुआ है. उन्होंने कहा कि कैमरों की देखरेख करता था. रिकॉर्डिंग बंद होने का कारण वही बता सकता है. महामंडलेश्वर के अनुसार, केवल भगवान राम की प्रतिमा की कीमत करीब एक करोड़ रुपये है, जबकि चोरी गए आभूषणों और अन्य प्रतिमाओं को मिलाकर कुल नुकसान डेढ़ से दो करोड़ रुपये के बीच है.