/समस्तीपुरः कैमरा चालू लेकिन रिकॉर्डिंग बंद, चकोठी मठ में चोरी का जिम्मेदार कौन? ज़ी मीडिया को मिली बड़ी खामियां

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समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक चाकोठी मठ में 12 जुलाई की देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोर गर्भगृह से करीब 200 वर्ष पुरानी अष्टधातु की भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, लड्डू गोपाल और हनुमान की प्रतिमाएं, सोने-चांदी के कई बहुमूल्य आभूषण और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए. चोरी गई प्रतिमाओं और आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है. चोरी हुए 48 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक खाली हाथ है. घटना के बाद ज़ी मीडिया ने मंदिर परिसर की सुरक्षा-व्यवस्था की पड़ताल की, तो उसमें कई बड़ी खामियां सामने आई हैं.
ज़ी मीडिया ने पाया कि मंदिर के गर्भगृह में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन घटना के वक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी. इस वजह से चोरों की पहचान नहीं हो पा रही है. इस घटना से मंदिर परिसर के पुजारी और कर्मचारियों पर ही शक की सुई मंडरा रही है. वहीं, इसको लेकर महामंडलेश्वर रामसेवक दास शास्त्री ने बताया कि कैमरे का ऑपरेटर अयोध्या गया हुआ है. उन्होंने कहा कि कैमरों की देखरेख करता था. रिकॉर्डिंग बंद होने का कारण वही बता सकता है. महामंडलेश्वर के अनुसार, केवल भगवान राम की प्रतिमा की कीमत करीब एक करोड़ रुपये है, जबकि चोरी गए आभूषणों और अन्य प्रतिमाओं को मिलाकर कुल नुकसान डेढ़ से दो करोड़ रुपये के बीच है.
घटना को लेकर महामंडलेश्वर ने बताया कि एकादशी व्रत के कारण सभी पुजारी देर रात तक जागे थे, इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का पट नहीं खुल सका. उन्होंने बताया कि जब ग्रामीणों ने सूचना दी तो मंदिर का ताला खुला मिला और गर्भगृह का सामान बिखरा पड़ा था. चोर कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी ले गए थे. हालांकि, भागने के दौरान कुछ सामान पास के खेत में फेंककर फरार हो गए. बता दें कि चोरी से 18 दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यहां पूजा-अर्चना की थी. मुख्यमंत्री के दौरे के महज 18 दिन बाद इतनी बड़ी चोरी ने पुलिस की गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
इस घटना पर समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह का कहना है कि पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं. एफएसएल टीम और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. एसपी ने कहा कि चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है.