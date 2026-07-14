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समस्तीपुरः कैमरा चालू लेकिन रिकॉर्डिंग बंद, चकोठी मठ में चोरी का जिम्मेदार कौन? ज़ी मीडिया को मिली बड़ी खामियां

Samastipur News: समस्तीपुर के ऐतिहासिक चाकोठी मठ में चोरी के बाद मंदिर की सुरक्षा-व्यवस्था में बड़ी खामियां सामने आई हैं. ज़ी मीडिया ने पाया कि मंदिर के गर्भगृह में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन घटना के वक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 14, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:26 PM IST
समस्तीपुरः कैमरा चालू लेकिन रिकॉर्डिंग बंद, चकोठी मठ में चोरी का जिम्मेदार कौन? ज़ी मीडिया को मिली बड़ी खामियां
Image Credit: चकोठी मठ में चोरी का जिम्मेदार कौन? ज़ी मीडिया को मिली बड़ी खामियां (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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