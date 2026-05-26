समस्तीपुर का सनकी आशिक: पीजी की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को टोटो में मारा चाकू, हालत गंभीर

Samastipur News: समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धुरलख चौक के पास सोमवार शाम एक सनकी युवक ने परीक्षा देकर टोटो से घर लौट रही एक छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल छात्रा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रुदौली चांदोपट्टी मोहल्ले की रहने वाली है. घटना के बाद टोटो चालक ने तत्परता दिखाते हुए छात्रा को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया. बाद में परिजन मौके पर पहुंचे और उसे सदर अस्पताल ले गए. हमले के बाद आरोपी युवक फरार हो गया.

घटना के संबंध में बताया गया कि छात्रा पीजी सेमेस्टर-5 की परीक्षा देकर समस्तीपुर कॉलेज से अपने घर लौट रही थी. टोटो चालक के अनुसार, शहर के कचहरी चौक से छात्रा और उसके पड़ोस में रहने वाला युवक सुशील कुमार एक ही टोटो में सवार हुए थे. दोनों रास्ते भर सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे थे. जैसे ही टोटो धुरलख चौक के पास पहुंचा और छात्रा उतरने लगी, तभी युवक ने अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया.

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टोटो चालक ने बताया कि घटना के बाद उसने टोटो रोककर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया. इसके बाद घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया और परिजनों को सूचना दी गई. छात्रा के दोनों हाथ, गाल और पीठ पर चाकू के वार के निशान मिले हैं. फिलहाल परिवार के लोग इस मामले में खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं.

मामले की जांच में सामने आया कि करीब तीन वर्ष पहले छात्रा पड़ोस के ही युवक सुशील के साथ घर छोड़कर चली गई थी. बाद में दोनों लौटे तो सामाजिक स्तर पर समझौते के जरिए मामला शांत कराया गया था. इसके बाद परिजनों ने छात्रा को कोलकाता में रिश्तेदारों के यहां भेज दिया, जहां वह पिछले तीन वर्षों से रह रही थी. परीक्षा देने के लिए वह चार दिन पहले ही समस्तीपुर आई थी. पुलिस को आशंका है कि युवक छात्रा पर दोबारा साथ चलने का दबाव बना रहा था, लेकिन छात्रा के इनकार के बाद उसने हमला कर दिया. मुफस्सिल थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया कि छात्रा की स्थिति सामान्य होने पर बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.