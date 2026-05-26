Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3229380
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर का सनकी आशिक: पीजी की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को टोटो में मारा चाकू, हालत गंभीर

Samastipur News: समस्तीपुर में पीजी परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा पर पड़ोसी युवक ने बीच रास्ते चाकू से हमला कर दिया. धुरलख चौक के पास हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 02:56 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर का सनकी आशिक: पीजी की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को टोटो में मारा चाकू, हालत गंभीर
समस्तीपुर का सनकी आशिक: पीजी की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को टोटो में मारा चाकू, हालत गंभीर

Samastipur News: समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धुरलख चौक के पास सोमवार शाम एक सनकी युवक ने परीक्षा देकर टोटो से घर लौट रही एक छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल छात्रा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रुदौली चांदोपट्टी मोहल्ले की रहने वाली है. घटना के बाद टोटो चालक ने तत्परता दिखाते हुए छात्रा को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया. बाद में परिजन मौके पर पहुंचे और उसे सदर अस्पताल ले गए. हमले के बाद आरोपी युवक फरार हो गया.

घटना के संबंध में बताया गया कि छात्रा पीजी सेमेस्टर-5 की परीक्षा देकर समस्तीपुर कॉलेज से अपने घर लौट रही थी. टोटो चालक के अनुसार, शहर के कचहरी चौक से छात्रा और उसके पड़ोस में रहने वाला युवक सुशील कुमार एक ही टोटो में सवार हुए थे. दोनों रास्ते भर सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे थे. जैसे ही टोटो धुरलख चौक के पास पहुंचा और छात्रा उतरने लगी, तभी युवक ने अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया.

ये भी पढ़ें: दहेज के दानवों ने उजाड़ दी रूपा की दुनिया! मार्च में हुई थी लव मैरिज

Add Zee News as a Preferred Source

टोटो चालक ने बताया कि घटना के बाद उसने टोटो रोककर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया. इसके बाद घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया और परिजनों को सूचना दी गई. छात्रा के दोनों हाथ, गाल और पीठ पर चाकू के वार के निशान मिले हैं. फिलहाल परिवार के लोग इस मामले में खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं.

मामले की जांच में सामने आया कि करीब तीन वर्ष पहले छात्रा पड़ोस के ही युवक सुशील के साथ घर छोड़कर चली गई थी. बाद में दोनों लौटे तो सामाजिक स्तर पर समझौते के जरिए मामला शांत कराया गया था. इसके बाद परिजनों ने छात्रा को कोलकाता में रिश्तेदारों के यहां भेज दिया, जहां वह पिछले तीन वर्षों से रह रही थी. परीक्षा देने के लिए वह चार दिन पहले ही समस्तीपुर आई थी. पुलिस को आशंका है कि युवक छात्रा पर दोबारा साथ चलने का दबाव बना रहा था, लेकिन छात्रा के इनकार के बाद उसने हमला कर दिया. मुफस्सिल थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया कि छात्रा की स्थिति सामान्य होने पर बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Samastipur News

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर का सनकी आशिक: पीजी की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को टोटो में मारा चाकू
Kisan Credit Card
लोन, ब्याज और जमीन जब्त... किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी तमाम शंकाएं और उनके जवाब?
Patna To Varanasi
पटना से वाराणसी जाना हुआ आसान! 2 घंटे 43 मिनट में पहुंचें बाबा विश्वनाथ की नगरी
Ritu Jaiswal
रितु जायसवाल ने ज्वाइन की BJP, RJD में रह चुकी हैं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष
Vijay Sinha
विभाग बदलने पर छलका मंत्री विजय सिन्हा का दर्द, बोले- अब विजय बिहारी हो गया हूं
Jehanabad news
दहेज के दानवों ने उजाड़ दी रूपा की दुनिया! मार्च में हुई थी लव मैरिज
Bihar politics
'1 महीने में बिहार से 8681 बच्चे क्यों गायब हुए?' तेजस्वी ने CM सम्राट से पूछा सवाल
Motihari News
शराब कारोबारियों के 'नैहर' मुसवा-भेडियारी में खुद उतरे SP स्वर्ण प्रभात
Student credit card
क्या बिहार से बाहर पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन मिल सकता है?
Bihar MLC Chunav 2026
बिहार MLC चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 18 जून को होगा 10 सीटों पर मतदान