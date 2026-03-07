Advertisement
Samastipur News: वैभव के बल्ले के बाद अब मामा अभिषेक चौहान की 'वर्दी' का दिखेगा दम, बने IPS... जश्न का माहौल

Samastipur News: भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा अभिषेक चौहान ने समस्तीपुर का नाम रोशन किया है. उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 102 रैंक हासिल किया है. पूरे जिले में जश्न का माहौल है.

Samastipur News: समस्तीपुर जिले का नाम एक बार फिर रोशन हो रहा है. मोहिउद्दीननगर प्रखंड के राजाजान गांव निवासी प्रो. डॉ. अभय कुमार सिंह और अनुराधा राजपूत के बेटे अभिषेक चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है. अभिषेक ने देशभर में 102वीं रैंक प्राप्त कर आईपीएस (IPS) बनकर जिले को गौरवान्वित किया है. बता दें कि अभिषेक भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा हैं. इस बड़ी उपलब्धि पर वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपनी खुशी जाहिर की है.

बचपन से ही मेधावी रहे अभिषेक चौहान
18 नवंबर 1999 को पूसा में जन्मे अभिषेक चौहान बचपन से ही मेधावी रहे हैं. उनके पढ़ाई की शुरुआत हाजीपुर के अक्षरा स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 6ठी कक्षा में ही सैनिक स्कूल और आर.के. मिशन जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त किया. उच्च शिक्षा में भी उन्होंने अपना लोहा मनावाया. साथ ही, एम.टेक में गोल्ड मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया. साल 2022 से सिविल सेवा की तैयारी में जुटे अभिषेक ने 2025 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, 2026 के साक्षात्कार (Interview) में भी सवालों के सही जवाब देकर अपनी काबिलियत सिद्ध की.

अभिषेक के घर पर बधाई देने वालों का तांता
शुक्रवार (6 मार्च) को घोषित नतीजों के बाद अभिषेक के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. उनके पिता प्रो. डॉ. अभय कुमार सिंह वर्तमान में नालंदा खुला विश्वविद्यालय में कुलसचिव (रजिस्ट्रार) के पद पर कार्यरत हैं. अभिषेक की इस ऐतिहासिक सफलता से उनके चाचा और पैक्स अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, चाची तनुजा सिंह, चचेरे भाइयों और दलसिंहसराय स्थित उनके ननिहाल में जश्न का माहौल है.

रिपोर्ट: राजकुमार, वैशाली

