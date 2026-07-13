/समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव: उजियारपुर में घर में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

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Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला उजियारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार देर रात घर में सो रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी.
यह घटना उजियारपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर ब्रहंडा पंचायत स्थित पचपैका गांव की है. मृतक की पहचान 38 वर्षीय राज नारायण सिंह के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, देर रात करीब तीन बजे बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश उनके घर पहुंचे और सो रहे राज नारायण सिंह को गोली मार दी. गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर उजियारपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
दलसिंहसराय DSP विवेक शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक का कुछ लोगों के साथ पहले से विवाद चल रहा था, जिसके संबंध में पहले भी FIR दर्ज कराई गई थी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. साथ ही बाइक सवार बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा.