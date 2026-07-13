/समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव: उजियारपुर में घर में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

दलसिंहसराय DSP विवेक शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक का कुछ लोगों के साथ पहले से विवाद चल रहा था, जिसके संबंध में पहले भी FIR दर्ज कराई गई थी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. साथ ही बाइक सवार बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा.