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समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव: उजियारपुर में घर में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

Samastipur News: समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के पचपैका गांव में देर रात घर में सो रहे 38 वर्षीय राज नारायण सिंह की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 13, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:37 PM IST
समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव: उजियारपुर में घर में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव: उजियारपुर में घर में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्याSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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