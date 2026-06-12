/Samastipur News: अपराधियों के हौसले बुलंद! कहीं किराना दुकानदार को मारी गोली तो कहीं अधेड़ की गला रेत कर निर्मम हत्या

उधर, दूसरी ओर मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र पतसिया गांव में एक सनकी युवक ने शौच के लिए गए एक अधेड़ को बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी. इतना ही नहीं आरोपी मौके पर खड़ा रहा और चाकू दिखाकर ग्रामीणों को धमकाता रहा. गांव वालों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद घायल घुवक को उसके चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के घाट टोल निवासी दामोदर शर्मा के रूप में हुई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.