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Samastipur News: अपराधियों के हौसले बुलंद! कहीं किराना दुकानदार को मारी गोली तो कहीं अधेड़ की गला रेत कर निर्मम हत्या

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं. यहां दो अलग-अलग जगहों पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला. एक जगह पर बदमाशों ने लूटपाट के दौरान किराना दुकानदार को गोली मार दी, तो दूसरी घटना में सनकी युवक ने शौच के लिए गए अधेड़ का गला रेत कर की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 12, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:32 AM IST
Samastipur News: अपराधियों के हौसले बुलंद! कहीं किराना दुकानदार को मारी गोली तो कहीं अधेड़ की गला रेत कर निर्मम हत्या
Image Credit: समस्तीपुर पुलिस

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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