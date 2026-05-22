समस्तीपुर में मां दुर्गा मंदिर से 15 लाख के सोने-चांदी के जेवरात चोरी, नकाबपोश चोर की करतूत CCTV में कैद

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले में पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद लूट और चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के डैनी चौक स्थित मां दुर्गा मंदिर से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर मंदिर का ताला तोड़कर मां दुर्गा की प्रतिमा पर चढ़े करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए. पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

बताया गया कि गुरुवार देर रात करीब 2 बजे एक नकाबपोश युवक मंदिर परिसर में दाखिल हुआ. उसने मंदिर का ताला तोड़ा और माता रानी के श्रृंगार में लगे सोने का हार, नथिया, मांगटीका, चांदी का मुकुट समेत कई कीमती जेवरात चोरी कर लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

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घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह उस समय हुई, जब पुजारी मंदिर खोलने पहुंचे. मंदिर का टूटा ताला देखकर उनके होश उड़ गए. अंदर जाकर देखा तो माता रानी के सभी जेवरात गायब थे. इसके बाद पुजारी ने स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी और पुलिस को सूचना दी. चोरी की खबर फैलते ही मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोग जुट गए और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर में दो प्रतिमाएं स्थापित हैं और मंदिर रोज रात 8 बजे बंद कर दिया जाता है. फुटेज के अनुसार रात 1 बजकर 54 मिनट पर चोर मंदिर में घुसा था. लोगों का कहना है कि पिछले 10 दिनों में इलाके में पांच से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे क्षेत्र के लोग दहशत और नाराजगी में हैं.