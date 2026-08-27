/समस्तीपुर में DCLR कंचन कुमारी झा रिश्वत लेते गिरफ्तार, 2 लाख रुपये और वॉशिंग मशीन मांगने का आरोप

गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने DCLR के सरकारी आवास को अपने नियंत्रण में लेकर गहन तलाशी शुरू कर दी. इस दौरान बाहरी लोगों के अंदर आने-जाने पर रोक लगा दी गई. सरकारी आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई. सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान करीब 13 लाख रुपये नकद मिलने की बात सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि निगरानी विभाग की ओर से अभी नहीं की गई है. टीम ने जमीन विवाद से जुड़ी फाइलों, दाखिल-खारिज और म्यूटेशन के दस्तावेजों के साथ बैंक पासबुक, निवेश संबंधी कागजात और लॉकर से जुड़ी जानकारी भी खंगाली.