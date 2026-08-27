/समस्तीपुर में DCLR कंचन कुमारी झा रिश्वत लेते गिरफ्तार, 2 लाख रुपये और वॉशिंग मशीन मांगने का आरोप

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Samastipur News: समस्तीपुर में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोसड़ा अनुमंडल की DCLR कंचन कुमारी झा को कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि जमीन विवाद से जुड़े एक मामले के निपटारे के एवज में उन्होंने विभूतिपुर निवासी मनोज कुमार महतो से 2 लाख रुपये नकद और एक वॉशिंग मशीन की मांग की थी. शिकायतकर्ता की शिकायत और सत्यापन के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार सुबह रोसड़ा स्थित DCLR के सरकारी आवास पर ट्रैप की कार्रवाई की.
बताया जा रहा है कि मनोज कुमार महतो का जमीन विवाद से संबंधित मामला DCLR कार्यालय में लंबित था. मामले के समाधान के बदले रिश्वत की मांग किए जाने की शिकायत उन्होंने निगरानी विभाग से की थी. शिकायत का सत्यापन करने के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया. गुरुवार सुबह करीब 9 बजे दो वाहनों से टीम रोसड़ा स्थित DCLR के सरकारी आवास पहुंची. शिकायतकर्ता को साथ लेकर पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की गई और कथित तौर पर रिश्वत की रकम लेते ही कंचन कुमारी झा को निगरानी टीम ने गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने DCLR के सरकारी आवास को अपने नियंत्रण में लेकर गहन तलाशी शुरू कर दी. इस दौरान बाहरी लोगों के अंदर आने-जाने पर रोक लगा दी गई. सरकारी आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई. सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान करीब 13 लाख रुपये नकद मिलने की बात सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि निगरानी विभाग की ओर से अभी नहीं की गई है. टीम ने जमीन विवाद से जुड़ी फाइलों, दाखिल-खारिज और म्यूटेशन के दस्तावेजों के साथ बैंक पासबुक, निवेश संबंधी कागजात और लॉकर से जुड़ी जानकारी भी खंगाली.
कंचन कुमारी झा करीब डेढ़ साल से रोसड़ा में DCLR के पद पर तैनात बताई जा रही हैं और मूल रूप से मधुबनी जिले की रहने वाली बताई जाती हैं. निगरानी विभाग अब यह जांच कर रहा है कि बरामद नकदी और अन्य संपत्तियों का स्रोत क्या है. साथ ही, जमीन से जुड़े अन्य मामलों में भी किसी तरह की कथित अवैध वसूली या अनियमितता हुई थी या नहीं, इसकी जांच का दायरा बढ़ सकता है. कार्रवाई के बाद पूरे रोसड़ा अनुमंडल में मामले की चर्चा तेज है.