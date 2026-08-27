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समस्तीपुर में DCLR कंचन कुमारी झा रिश्वत लेते गिरफ्तार, 2 लाख रुपये और वॉशिंग मशीन मांगने का आरोप

Samastipur News: समस्तीपुर के रोसड़ा में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए DCLR कंचन कुमारी झा को कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. जमीन विवाद के मामले के निपटारे के एवज में 2 लाख रुपये नकद और वॉशिंग मशीन मांगने का आरोप है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 27, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:43 PM IST
समस्तीपुर में DCLR कंचन कुमारी झा रिश्वत लेते गिरफ्तार, 2 लाख रुपये और वॉशिंग मशीन मांगने का आरोप
Image Credit: समस्तीपुर में DCLR कंचन कुमारी झा रिश्वत लेते गिरफ्तार, 2 लाख रुपये और वॉशिंग मशीन मांगने का आरोप

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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