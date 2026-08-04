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समस्तीपुर: मां विषहरी के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सांपों के प्रदर्शन पर रोक... फिर भी नहीं माने लोग

समस्तीपुर में मां विषहरी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली. यहां कई सालों से सांपों का प्रदर्शन किया जाता रहा है, लेकिन अब इस परंपरा पर रोक लगा दी गई है. इसके बावजूद भी सांपों का प्रदर्शन किया गया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 04, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:51 PM IST
समस्तीपुर: मां विषहरी के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सांपों के प्रदर्शन पर रोक... फिर भी नहीं माने लोग
Image Credit: समस्तीपुर: मां विषहरी के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (जी मीडिया)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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