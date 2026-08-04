/समस्तीपुर: मां विषहरी के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सांपों के प्रदर्शन पर रोक... फिर भी नहीं माने लोग

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समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र के सिंघिया घाट, नरहन सहित कई गांवों में सावन माह की पंचमी के अवसर पर सोमवार को नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया. मां विषहरी के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही. लोगों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार, पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और सर्पदंश से रक्षा की कामना की. श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दूध, लावा, झांप और टिकिया अर्पित कर मां विषहरी से परिवार की मंगलकामना की.
मां विषहरी के जयकारों से गूंजा पूरा क्षेत्र
परंपरा के अनुसार, लोगों ने अपने घरों में कुश बांधा और नीम का पत्ता और कटहल का कोआ ग्रहण किया. दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया, जिससे मंदिरों और पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ गई. नाग पंचमी के अवसर पर रविवार रात से ही विभिन्न विषहरी मंदिरों में जागरण कार्यक्रम आयोजित किए गए. भक्ति गीतों, कीर्तन और मां विषहरी के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना रहा. प्रमुख पूजा स्थलों पर पुलिस की निगरानी रही, जिससे श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा-अर्चना की.
सांपों के प्रदर्शन पर रोक, फिर भी...
इस साल नाग पंचमी मेले का सबसे चर्चित विषय रहा कि सिंघिया घाट के प्रसिद्ध मेले में परंपरागत रूप से निकाले जाने वाले सांपों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी. लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं माने. बता दें कि वर्षों से इस मेले की पहचान जीवित सांपों के प्रदर्शन और नाग पूजा की विशेष परंपरा से जुड़ी रही है. दूर-दराज के गांवों और अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग सांपों को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं.
लोगों ने कहा- 'धार्मिक आस्था पर प्रहार है'
स्थानीय युवाओं और मेला समिति के सदस्यों ने सांपों के प्रदर्शन पर लगी रोक को लेकर नाराजगी जताई. उनका कहना था कि यह केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि सालों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है. वहीं, भगत रामसिंह ने कहा कि यह आस्था से जुड़ा विषय है और सांपों का प्रदर्शन नहीं होना, श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है. उन्होंने इसे एक साजिश के तहत लिया गया निर्णय बताया और कहा कि यह लोगों की धार्मिक आस्था पर प्रहार है. हालांकि, इसके बावजूद पूरे प्रखंड क्षेत्र में नाग पंचमी का पर्व पारंपरिक आस्था, सामाजिक सहभागिता और धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ. मां विषहरी के मंदिरों में देर शाम तक श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा.