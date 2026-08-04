/समस्तीपुर: मां विषहरी के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सांपों के प्रदर्शन पर रोक... फिर भी नहीं माने लोग

लोगों ने कहा- 'धार्मिक आस्था पर प्रहार है'

स्थानीय युवाओं और मेला समिति के सदस्यों ने सांपों के प्रदर्शन पर लगी रोक को लेकर नाराजगी जताई. उनका कहना था कि यह केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि सालों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है. वहीं, भगत रामसिंह ने कहा कि यह आस्था से जुड़ा विषय है और सांपों का प्रदर्शन नहीं होना, श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है. उन्होंने इसे एक साजिश के तहत लिया गया निर्णय बताया और कहा कि यह लोगों की धार्मिक आस्था पर प्रहार है. हालांकि, इसके बावजूद पूरे प्रखंड क्षेत्र में नाग पंचमी का पर्व पारंपरिक आस्था, सामाजिक सहभागिता और धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ. मां विषहरी के मंदिरों में देर शाम तक श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा.