/समस्तीपुर डबल मर्डर केस में मुखिया का बेटा गिरफ्तार, 14 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ हुई थी FIR

समस्तीपुर के चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर दरियापार गांव में चर्चित अपराधी, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामलों के आरोपी और अवैध शराब कारोबारी प्रभात चौधरी तथा उसके सहयोगी की हत्या के मामले में पुलिस ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखिया बेटे रमण ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, घटना के दो दिन बाद मृतक प्रभात चौधरी के पिता ने 14 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. मृतक प्रभात चौधरी के पिता संजय चौधरी ने आवेदन में बताया कि मंगलवार (7 जुलाई) की शाम उनके बेटे को नामापुर दरियापार गांव में बुलाया गया था.