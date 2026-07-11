/समस्तीपुर डबल मर्डर केस में मुखिया का बेटा गिरफ्तार, 14 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ हुई थी FIR

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समस्तीपुर के चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर दरियापार गांव में चर्चित अपराधी, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामलों के आरोपी और अवैध शराब कारोबारी प्रभात चौधरी तथा उसके सहयोगी की हत्या के मामले में पुलिस ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखिया बेटे रमण ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, घटना के दो दिन बाद मृतक प्रभात चौधरी के पिता ने 14 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. मृतक प्रभात चौधरी के पिता संजय चौधरी ने आवेदन में बताया कि मंगलवार (7 जुलाई) की शाम उनके बेटे को नामापुर दरियापार गांव में बुलाया गया था.
उन्होंने कहा कि रात करीब 9 बजे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई. उसके साथ मौजूद एक सहयोगी भी घायल हुआ, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. पीड़ित पिता ने FIR में 14 लोगों को नामजद, 6 अज्ञात और तीन लोगों को हत्या की साजिश रचने का आरोपी बनाया था. आवेदन में यह भी कहा गया है कि प्रभात चौधरी पर पहले कोर्ट परिसर में भी गोलीबारी हुई थी. उस मामले के कुछ आरोपियों की इस हत्याकांड में संलिप्तता की आशंका जताई गई है.
मृतक के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि एक महीने पहले जान का खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं मिली. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कमरगामा गांव से बरहेता पंचायत के मुखिया के बेटे रमण ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. सदर एसडीपीओ-2 संजय कुमार के नेतृत्व में चकमेहसी पुलिस और एसटीएफ की टीम अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इस मामले में डीआईजी मिथिला प्रक्षेत्र मनोज कुमार ने घटनास्थल का जांच और पुलिस पदाधिकारियों से बैठक कर जल्द मामले का खुलासा करने की बात कहा है.