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समस्तीपुर डबल मर्डर केस में मुखिया का बेटा गिरफ्तार, 14 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ हुई थी FIR

Samastipur Double Murder Case: मंगलवार (7 जुलाई) की शाम को चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर दरियापार गांव में दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या की गई थी. इस मामले में पुलिस ने अब मुखिया पुत्र रमण ठाकुर को गिरफ्तार किया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 11, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:28 PM IST
समस्तीपुर डबल मर्डर केस में मुखिया का बेटा गिरफ्तार, 14 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ हुई थी FIR
Image Credit: समस्तीपुर डबल मर्डर केस में मुखिया का बेटा गिरफ्तार, 14 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ हुई थी FIR (ZEE MEDIA)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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