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समस्तीपुर में चर्चित अपराधी प्रभात चौधरी समेत दो की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

Samastipur News: समस्तीपुर के चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर गांव में देर रात डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. अज्ञात अपराधियों ने चर्चित अपराधी प्रभात चौधरी और उसके साथी सन्नी की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 08, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:24 AM IST
समस्तीपुर में चर्चित अपराधी प्रभात चौधरी समेत दो की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी
Image Credit: समस्तीपुर में चर्चित अपराधी प्रभात चौधरी समेत दो की गोली मारकर हत्याSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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