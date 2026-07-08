/समस्तीपुर में चर्चित अपराधी प्रभात चौधरी समेत दो की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

मृतक प्रभात के पिता संजय कुमार चौधरी ने बताया कि उनका बेटा शाम करीब सात बजे घर से निकला था. उन्हें लगा कि वह गांव में किसी काम से गया है, लेकिन बाद में नामापुर में गोलीबारी की सूचना मिली. उन्होंने आशंका जताई कि प्रभात को घर से बुलाकर उसकी हत्या की गई. उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2023 में न्यायालय में गवाही के दौरान भी प्रभात पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.