/समस्तीपुर: 1100 रुपये की पेंशन निकालने पहुंचे वृद्ध के खाते में दिखे 7.40 अरब रुपये, बैंक ने बताया तकनीकी गड़बड़ी

समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड की नौआचक पंचायत के गावपुर मोहल्ला निवासी 80 वर्षीय भरत ईश्वर दो दिन पहले अपने खाते में आई 1100 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन निकालने गांव के ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे थे. AEPS के जरिए उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 1100 रुपये निकाले. जैसे ही CSP संचालक ने ट्रांजेक्शन रसीद देखी, उसके होश उड़ गए. रसीद में खाते का बैलेंस 7 अरब 40 करोड़ 68 लाख 72 हजार 895 रुपये 78 पैसे दिख रहा था. CSP संचालक ने दोबारा बैलेंस चेक किया और वृद्ध से कहा कि वे तुरंत बैंक जाकर जानकारी लें.