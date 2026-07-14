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समस्तीपुर: 1100 रुपये की पेंशन निकालने पहुंचे वृद्ध के खाते में दिखे 7.40 अरब रुपये, बैंक ने बताया तकनीकी गड़बड़ी

Samastipur News: समस्तीपुर में 80 वर्षीय वृद्ध के बैंक खाते में अचानक 7.40 अरब रुपये से अधिक की राशि दिखाई देने से हड़कंप मच गया. 1100 रुपये की पेंशन निकालने पहुंचे वृद्ध को बाद में बैंक ने बताया कि यह तकनीकी गड़बड़ी थी और खाते में केवल करीब 500 रुपये थी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 14, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:36 PM IST
समस्तीपुर: 1100 रुपये की पेंशन निकालने पहुंचे वृद्ध के खाते में दिखे 7.40 अरब रुपये, बैंक ने बताया तकनीकी गड़बड़ी
Image Credit: समस्तीपुर: 1100 रुपये की पेंशन निकालने पहुंचे वृद्ध के खाते में दिखे 7.40 अरब रुपयेSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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