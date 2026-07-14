/समस्तीपुर: 1100 रुपये की पेंशन निकालने पहुंचे वृद्ध के खाते में दिखे 7.40 अरब रुपये, बैंक ने बताया तकनीकी गड़बड़ी

राज्य चुनें
Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले 80 वर्षीय वृद्ध भरत ईश्वर के बैंक खाते में अचानक 7 अरब 40 करोड़ 68 लाख 72 हजार 895 रुपये 78 पैसे की राशि दिखाई देने लगी. वृद्ध महज 1100 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन निकालने ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) पहुंचे थे, लेकिन खाते का बैलेंस देखकर पहले CSP संचालक और फिर खुद वृद्ध के होश उड़ गए. हालांकि बाद में बैंक ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया.
समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड की नौआचक पंचायत के गावपुर मोहल्ला निवासी 80 वर्षीय भरत ईश्वर दो दिन पहले अपने खाते में आई 1100 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन निकालने गांव के ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे थे. AEPS के जरिए उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 1100 रुपये निकाले. जैसे ही CSP संचालक ने ट्रांजेक्शन रसीद देखी, उसके होश उड़ गए. रसीद में खाते का बैलेंस 7 अरब 40 करोड़ 68 लाख 72 हजार 895 रुपये 78 पैसे दिख रहा था. CSP संचालक ने दोबारा बैलेंस चेक किया और वृद्ध से कहा कि वे तुरंत बैंक जाकर जानकारी लें.
यह सुनते ही भरत ईश्वर घबरा गए और तुरंत घर पहुंचे और अपने बेटे को बैंक भेजा. सरायरंजन स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में जांच के दौरान शाखा प्रबंधक ने बताया कि खाते में वास्तविक शेष राशि करीब 500 रुपये ही है. बैंक अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी गड़बड़ी के कारण खाते में गलत बैलेंस दिखाई दे रहा था. इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को भी दे दी गई है.
वृद्ध भरत ईश्वर ने बताया कि हम तो 1100 रुपये की पेंशन निकालने गए थे. CSP वाले ने कहा कि तुम्हारे खाते में अरबों रुपये हैं. यह सुनते ही हम डर गए. हमारा शरीर कांपने लगा. हम प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं और मेरा बेटा मजदूरी करके घर चलाता है. बैंक गए तो पता चला कि खाते में सिर्फ 500 रुपये ही हैं. तकनीकी खराबी की वजह से इतना पैसा दिखाई दे रहा था.