/समस्तीपुर एनकाउंटर: पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद भी फरार हो गए दो बदमाश, छापेमारी जारी

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समस्तीपुर पुलिस और बिहार एसटीएफ से अपराधियों के साथ हुए मुठभेड़ में घायल अपराधियों ने पिछले महीने ही वैशाली में दो लूट की वारदात को अंजाम दिया था और एक व्यक्ति को गोली भी मार दी थी. पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में घायल अमन साहनी के ऊपर एक दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज है, जिसमें दो केस वैशाली जिले में भी है. जिले के बलिगांव थाना क्षेत्र स्थित मुठभेड़ स्थल से जांच करने पहुंचे. वैशाली एसपी ने बताया कि मौके से दो पिस्टल,एक बाइक के साथ ही दो मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है.
एसपी ने बताया कि मौके से फरार हुए दोनों अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस की गोली से घायल अमन और उसका पूरा गिरोह समस्तीपुर दरभंगा और आस-पास के जिले में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था. वारदात से पहले पुलिस और एसटीएफ को अपराधियों का इनपुट मिल गया था, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की. इस दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा भागने के दौरान घायल हो गया है.