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समस्तीपुर एनकाउंटर: पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद भी फरार हो गए दो बदमाश, छापेमारी जारी

समस्तीपुर पुलिस और बिहार एसटीएफ से अपराधियों के साथ हुए मुठभेड़ में घायल अपराधियों ने पिछले महीने ही वैशाली में दो लूट की वारदात को अंजाम दिया था और एक व्यक्ति को गोली भी मार दी थी.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 04, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:58 AM IST
समस्तीपुर एनकाउंटर: पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद भी फरार हो गए दो बदमाश, छापेमारी जारी
Image Credit: समस्तीपुर पुलिस (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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