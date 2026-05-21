Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3224309
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

'सर! हड्डी में गोली नहीं मारना था...' समस्तीपुर एनकाउंटर के बाद घायल अपराधी प्रिंस कुमार का वीडियो वायरल, पुलिस पर खड़े हुए सवाल

Samastipur News: समस्तीपुर मुठभेड़ के बाद घायल अपराधी प्रिंस कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है. इस घटना ने समस्तीपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 21, 2026, 08:13 AM IST

Trending Photos

समस्तीपुर एनकाउंटर के बाद घायल अपराधी प्रिंस कुमार का वीडियो वायरल
समस्तीपुर एनकाउंटर के बाद घायल अपराधी प्रिंस कुमार का वीडियो वायरल

Samastipur News: समस्तीपुर में मंगलवार रात (19 मई) को पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के दौरान अपराधी प्रिंस कुमार के पैर में गोली लगी है. प्रिंस कुमार पर जिले के भीतर लगातार लूटपाट, झपटमारी और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने प्रिंस कुमार को दलसिंहसराय स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर पुलिस अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी.

इसी दौरान उजियारपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ होने की बात कही जा रही है, जिसमें प्रिंस कुमार घायल हो गया. घटना के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में अस्पताल ले जाए जाने के दौरान घायल प्रिंस कुमार पुलिसकर्मियों से पूछता सुनाई दे रहा है, 'गोली क्यों मार दिये सर?' इस पर पुलिसकर्मी जवाब देते सुनाई पड़ रहे हैं, 'तुम ताबड़तोड़ घटना क्यों कर रहा था?' इस पर प्रिंस कुमार कहता है, 'सर हड्डी में गोली नहीं मारना था.' साथ वीडियो में प्रिंस कुमार यह भी दावा करता नजर आ रहा है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर तीन आपराधिक घटनाओं में शामिल हुआ था.

यह भी पढ़ें: ककोलत बंद मिला तो प्रतिबंधित अमझर कुंड पहुंचे 3 दोस्त, बीटेक छात्र की डूबने से मौत

Add Zee News as a Preferred Source

इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. खास तौर पर यह कि पुलिस और अपराधी के बीच हुई बातचीत को किसने रिकॉर्ड किया और किन परिस्थितियों में हिरासत में मौजूद आरोपी को गोली लगी. हालांकि, पुलिस ने इस पूरी घटना के संबंध में अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. साथ ही, Zee Media सोशल मीडिया पर इस समय चल रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

TAGS

Samastipur NewsCriminal Prince Kumar

Trending news

jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: चतरा-हजारीबाग बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत
jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: चतरा-हजारीबाग बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत
Amjhar Kund
ककोलत बंद मिला तो प्रतिबंधित अमझर कुंड पहुंचे 3 दोस्त, बीटेक छात्र की डूबने से मौत
Bihar Breaking News Live
Bihar Breaking News Live: वैशाली के दियारा में पुलिस का महा-ऑपरेशन, शराब माफियाओं के गढ़ पर चला बुलडोजर
Bettiah news
जीरो टॉलरेंस की उड़ी धज्जियां, नौतन ब्लॉक से 10 लाख का सरकारी जेनरेटर 'साफ'
Bihar Weather
बिहार में भीषण लू का प्रकोप, 5 जिलों में रेड अलर्ट, जबकि इन जिलों में बारिश के आसार
Bihar News
बिहार में तबादलों का दौर जारी, 5 IPS और 8 DSP को मिली नई जिम्मेदारी
Bihar Constable Recruitment Exam
बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, जून में शुरू होगी परीक्षा
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर सहयोग शिविर में दिव्यांग को मिली खराब ट्राईसाइकिल, बाइक से खींच पहुंचा घर
Begusarai News
Begusarai News: इंटरकास्ट शादी से नाराज पिता ने जिंदा बेटी का किया श्राद्ध