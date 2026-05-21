'सर! हड्डी में गोली नहीं मारना था...' समस्तीपुर एनकाउंटर के बाद घायल अपराधी प्रिंस कुमार का वीडियो वायरल, पुलिस पर खड़े हुए सवाल

Samastipur News: समस्तीपुर में मंगलवार रात (19 मई) को पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के दौरान अपराधी प्रिंस कुमार के पैर में गोली लगी है. प्रिंस कुमार पर जिले के भीतर लगातार लूटपाट, झपटमारी और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने प्रिंस कुमार को दलसिंहसराय स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर पुलिस अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी.

इसी दौरान उजियारपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ होने की बात कही जा रही है, जिसमें प्रिंस कुमार घायल हो गया. घटना के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में अस्पताल ले जाए जाने के दौरान घायल प्रिंस कुमार पुलिसकर्मियों से पूछता सुनाई दे रहा है, 'गोली क्यों मार दिये सर?' इस पर पुलिसकर्मी जवाब देते सुनाई पड़ रहे हैं, 'तुम ताबड़तोड़ घटना क्यों कर रहा था?' इस पर प्रिंस कुमार कहता है, 'सर हड्डी में गोली नहीं मारना था.' साथ वीडियो में प्रिंस कुमार यह भी दावा करता नजर आ रहा है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर तीन आपराधिक घटनाओं में शामिल हुआ था.

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इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. खास तौर पर यह कि पुलिस और अपराधी के बीच हुई बातचीत को किसने रिकॉर्ड किया और किन परिस्थितियों में हिरासत में मौजूद आरोपी को गोली लगी. हालांकि, पुलिस ने इस पूरी घटना के संबंध में अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. साथ ही, Zee Media सोशल मीडिया पर इस समय चल रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.