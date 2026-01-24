सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग छात्रा की मौत पर भारी बवाल, छात्रों ने प्राचार्य पर लगाए बड़े गंभीर आरोप

Samastipur Engineering Students Death: पटना में NEET छात्रा की मौत मामले की गुत्थी अभी तक सुलझी भी नहीं कि अब समस्तीपुर में एक बड़ा कांड हो गया. यहां एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की छात्रा मेधा पाराशर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इसके बाद कॉलेज परिसर में आक्रोश फूट पड़ा है. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. मृतका छात्रा मेधा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. छात्रों के अनुसार, हॉस्टल में रहा रही छात्रा मेधा पाराशर की 23 जनवरी को अचानक तबियत बिगड़ पड़ गई थी, लेकिन गंभीर स्थिति के बावजूद कॉलेज प्रशासन द्वारा उसे तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया गया. छात्रों का आरोप है कि जब मेधा की हालत बिगड़ी तो उसे प्राचार्य की कार से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में प्राचार्य ने यह कहकर उसे वाहन से उतार दिया गया कि कार गंदी हो जाएगी.

बताया जा रहा है कि मेधा पाराशर बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली थी. समय पर बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई. इस घटना से छात्रों में भारी रोष है और वे जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि हालात को नियंत्रित रखा जा सके. फिलहाल छात्रों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है. वहीं पटना नीट छात्रा मौत मामले में SIT ने मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए AIIMS के पास भेजा था. रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. वहीं एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक, SIT की टीम आधे-अधूरे दस्तावेज सौंपे हैं. दस्तावेज अधूरे होने की वजह से जांच प्रक्रिया में बाधा हो रही है.

इस मामले में पटना एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉ विनय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए AIIMS की ओर से बनाई गई टीम में 5 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं. इसमें फॉरेनसिक विभाग के 2, गायनाकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी विभाग के एक-एक विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर और विशेषज्ञ को भी जोड़ा जाएगा ताकि जांच निष्पक्ष रहे. मेडिकल जांच समय और दस्तावेजों पर आधारित होती है. अगर रिकॉर्ड देर से मिलता है, तो रिव्यू में थोड़ी बाधा आती है. अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है, जब तक सभी दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती. SIT की टीम दस्तावेज धीरे-धीरे दे रही है.

रिपोर्ट- त्रिपुरारी शरण