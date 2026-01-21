Advertisement
Samastipur News: समस्तीपुर में चल रहा था नकली नोट छापने का काला धंधा, आरोपी का BJP से कनेक्शन!

Samastipur Crime News: फर्जी करेंसी मामले में हरियाणा की एसटीएफ टीम ने बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर छापेमारी की. आरोपी पंकज कुमार लाल पहले भाजपा का जिला प्रवक्ता था और वर्तमान में वे रेलवे में रेल नीर पानी की सप्लाई के काम से जुड़ा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 21, 2026, 06:55 AM IST

समस्तीपुर में हरियाणा एसटीएफ की छापेमारी
समस्तीपुर में हरियाणा एसटीएफ की छापेमारी

Samastipur Fake Currency News: समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के अजनौल गांव में मंगलवार को हरियाणा पुलिस व बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल के आवास पर छापेमारी की. हरियाणा एसटीएफ, समस्तीपुर एसटीएफ और स्थानीय थाना पुलिस की टीम सुबह से ही अजनौल में डेरा डाले रही, जिससे पूरे इलाके में दहशत और कौतूहल का माहौल बना रहा. सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा में जाली नोट के जरिए रुपया डबलिंग के नाम पर ठगी और बाद में लूट के एक मामले में यह कार्रवाई की गई है. 

मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये के बदले 4 लाख रुपये देने की बात कही गई थी. रुपये के आदान-प्रदान के बाद रास्ते में लूट की वारदात हुई. जिसमें अनुसंधान में कई व्यक्ति का नाम सामने आया है. इसी कड़ी में हरियाणा एसटीएफ ने बिहार एसटीएफ की मदद से अजनौल में छापेमारी की है. टीम ने पंकज लाल के घर की तलाशी ली और आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच की. ग्रामीणों के अनुसार, छापेमारी के दौरान किसी को घर के नजदीक जाने नहीं दिया गया. जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित सदस्यों का पता लगाने में भी जुटी हैं. 

बताया जाता है कि पंकज कुमार लाल पहले भाजपा का जिला प्रवक्ता था और वर्तमान में वे रेलवे में रेल नीर पानी की सप्लाई के काम से जुड़ा है. इसके अलावा वह विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में रिक्शा एजेंसी भी संचालित करता है. करीब दो वर्ष पहले उन्होंने दलसिंहसराय के अजनौल में जमीन खरीदकर लगभग 3 करोड़ रुपये से अधिक लागत का आलीशान मकान निर्माण शुरू कराया था, जिसका काम फिलहाल जारी है. पुलिस व एसटीएफ की इस संयुक्त कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है. डीएसपी विवेक शर्मा ने पूछने पर छापेमारी की बात बताई, लेकिन अभी पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं बताया. उन्होंने ने बताया छापेमारी पूरी होने पर जानकारी दी जाएगी. वहीं एसटीएफ ने फिलहाल तीन लोगों को गिरफ्तार कर थाना लाई है.

रिपोर्ट- मंटुन रॉय

Samastipur News

