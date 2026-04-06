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समस्तीपुर में आग का तांडव, मकनपुर में 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, 11 किसानों की मेहनत बर्बाद

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के मकनपुर गांव में भीषण आगलगी की घटना ने किसानों की मेहनत को पलभर में राख कर दिया. करीब 100 बीघा में लगी तैयार गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई, जिससे 11 किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा. कटाई से ठीक पहले हुए इस हादसे ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और पूरे इलाके में चिंता का माहौल बना दिया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:52 AM IST

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समस्तीपुर में आग का तांडव, मकनपुर में 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, 11 किसानों की मेहनत बर्बाद
समस्तीपुर में आग का तांडव, मकनपुर में 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, 11 किसानों की मेहनत बर्बाद

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धरनी पट्टी पश्चिम पंचायत के मकनपुर गांव में एक भीषण आगलगी की घटना ने किसानों की जिंदगी पर गहरा असर डाल दिया. अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 100 बीघा में लगी तैयार गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया. यह वही फसल थी, जिसके लिए किसानों ने पिछले पांच महीनों तक कड़ी मेहनत की थी. कटाई से ठीक पहले हुई इस घटना ने उनकी सारी उम्मीदों को पलभर में राख में बदल दिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ग्रामीण चाहकर भी उसे नियंत्रित नहीं कर सके और देखते ही देखते खेत जलकर खाक हो गए.

किसानों की मेहनत पर फिरा पानी
इस आगलगी में करीब 11 किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई. किसी किसान ने कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदी थी, तो किसी ने मजदूरी कर अपने खेतों को तैयार किया था. दिन-रात मेहनत कर उगाई गई फसल अब सिर्फ राख के ढेर में बदल चुकी है. इस नुकसान से किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा संकट मंडराने लगा है.

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आग लगने के कारणों का पता नहीं
फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. ग्रामीणों के अनुसार आग अचानक लगी और तेज हवा के कारण तेजी से फैलती चली गई. सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था.

मुआवजे की मांग और प्रशासन से उम्मीद
पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. उनका कहना है कि इस नुकसान की भरपाई बिना सरकारी सहायता के संभव नहीं है. अब सभी की नजर प्रशासन पर टिकी है कि जल्द से जल्द सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को इस कठिन परिस्थिति से कुछ राहत मिल सके.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

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