Samastipur News: RJD नेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए अपराधी
Samastipur News: RJD नेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए अपराधी

Samastipur Crime News: मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के भदैया पंचायत के रमैया गांव में राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरेश राय के घर पर देर रात बेखौफ अपराधियों ने जमकर फायरिंग की. सीसीटीवी फुटेज में 12 अपराधियों को साफ देखा जा सकता है. वहीं राजद नेता ने 20 से 25 बदमाश होने का दावा किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:55 AM IST

RJD नेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
RJD नेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग

Firing At RJD Leader House: समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है. यहां राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरेश राय के घर पर देर रात बेखौफ अपराधियों ने जमकर फायरिंग की. इसका घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. पूरी घटना समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के भदैया पंचायत के रमैया गांव की है. यहां 10 से 12 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने राजद नेता के घर चढ़कर फायरिंग की. सीसीटीवी वीडियो में इसे साफ देखा जा सकता है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भय का माहौल है. वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है.

इल संबंध में राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरेश राय का कहना है कि 20 से 25 की संख्या में अपराधी हमको घर पर मारने के लिए आए थे. इसमें से सभी अपराधियों को मैं पहचानता हूं. इनमें से आधे अपराधी गांव के ही हैं और कई बार जेल जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि 1988 में भी हमारे पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आज रात को भी 20 से 25 अपराधियों के द्वारा घर पर चढ़कर फायरिंग की गई. मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है. वहीं घटना की सूचना पर पहुंची मोहिउद्दीन नगर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें- बेगूसराय में बदमाशों के हौंसले बुलंद! युवक का अपहरण करके हत्या, शव को तेजाब से जलाया

इससे पहले जून में बक्सर जिले में राजद नेता ददन आजाद की गोली मारकर घायल कर दिया था. यह घटना डुमरांव अनुमण्डल के बगेन गोला थाना क्षेत्र के भदवर गांव के पास हुई थी. जानकारी के मुताबिक, राजद नेता रात दस बजे के करीब अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी कुछ अपराधियों ने उनको पीछे से गोली मार दी थी. गोली ददन आजाद के कमर में लगी थी और वो घायल होकर गिर गए थे. गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंचे और राजद नेता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया था.

रिपोर्ट- मंटू कुमार

