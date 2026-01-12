Advertisement
खाकी पर भारी पड़े शातिर चोर! समस्तीपुर में दिसंबर महीने में एक के बाद एक 4 बड़ी चोरियां, अब तक कोई सुराग नहीं

Samastipur News: समस्तीपुर में दिसंबर का आखिरी सप्ताह चोरों के नाम रहा. बंद घरों और दुकानों में चोरों ने अपना हाथ साफ किया, वही इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:23 AM IST

खाकी पर भारी पड़े शातिर चोर! समस्तीपुर में दिसंबर महीने में एक के बाद एक 4 बड़ी चोरियां, अब तक कोई सुराग नहीं
खाकी पर भारी पड़े शातिर चोर! समस्तीपुर में दिसंबर महीने में एक के बाद एक 4 बड़ी चोरियां, अब तक कोई सुराग नहीं

Samastipur News: समस्तीपुर जिले में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पांच दिनों के अंदर बंद घरों और दुकानों से चार बड़ी चोरी की घटनाएं हुईं. 25 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक अलग-अलग क्षेत्रों में हुई चोरी में करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण और नकदी शामिल है, वही पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है. लगातार छापेमारी, पूछताछ और तकनीकी जांच चल रही है, लेकिन चोर पुलिस की पकड़ से फरार हैं.  

चोरों ने किया हाथ साफ
पहली घटना 25 दिसंबर की है,  नगर थाना क्षेत्र के बारह पत्थर मोहल्ला, वार्ड संख्या-34 स्थित सरोजनी गली में बंद पड़े एक मकान से चोरों ने करीब 20 लाख रुपये के आभूषण और डेढ़ लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए. पीड़ित अरुण कुमार शर्मा इलाज के लिए पत्नी के साथ दिल्ली गए थे. उनके भाई अर्जुन कुमार शर्मा के आवेदन पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन घटना के दो सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं.

इसके बाद 26 दिसंबर को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अजना पंचायत के वार्ड संख्या-4 के फुलहारा गांव में चोरों ने एक और बंद घर को अपना निशाना बना लिया. चोर 40 लाख रुपए के करीब आभूषण, नकदी और जमीन के कागजात लेकर फरार हो गए. गृहस्वामी राजकमल शर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम की मदद से जांच कराई, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका.

28 दिसंबर की रात ताजपुर थाना क्षेत्र के नीम चौक के समीप स्थित सोनी फैंसी ज्वेलर्स में हुई चोरी ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी. चोर दुकान से 28 किलो के करीब चांदी, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपये और 60 ग्राम सोना, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये हैं, उड़ा ले गए. पुलिस ने इस मामले में दुकान के कर्मियों से पूछताछ की, लेकिन ठोस सुराग नहीं मिलने पर सभी को छोड़ दिया गया. इस मामले में एक कर्मी द्वारा पुलिस कस्टडी में थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाए जाने से मामला और हाई-प्रोफाइल हो गया है. 

पुलिस की गश्ती पर उठे सवाल
29 दिसंबर को एक और चोरी की घटना हुई,  कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बासुदेवपुर गांव में वार्ड संख्या-2 में चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया. पीड़ित मनीष कुमार सिंह की माने तो चोर करीब 14 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए लगाई गई है. लगातार हुईं इन चार बड़ी चोरी की वारदातों ने पुलिस की गश्ती व्यवस्था और जांच प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर! हाईवा ट्रक ने तीन लोगों को कुचला, मची अफरा-तफरी

