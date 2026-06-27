/मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, समस्तीपुर में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर हमला, फायरिंग और लूट का आरोप

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Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार में शुक्रवार एक मामूली विवाद ने अचानक हिसंक रूप ले लिया. अधा दर्जन से अधिक उपद्रवियों ने स्वर्ण व्यवसायी श्याम सुंदर साह की दुकान पर हमला बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने पहले दुकान पर पथराव किया और लाठी-डंडों से जमकर तोड़फोड़ की. इस घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया.
पीड़ित व्यवसायी श्याम सुंदर साह ने आरोप लगाया कि उपद्रवी दुकान के अंदर घुस गए और वहां रखे सामान को नुकसान पहुंचाया. उनका कहना है कि तोड़फोड़ को दौरान हमलावरों ने फायरिंग भी की और दुकान से लूटपाट कर फारार हो गए हालांकि लूटे गए सामान और नुकसान का पूरा आकलन अभी किया जा रहा है.
घटना की सुचना मिलते ही विद्यापतिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त दुकान का जायजा लेने के साथ पीड़ित व्यवसायी और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में विवाद की वजह मामूली कहासुनी सामने आई है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक दुकान के बाहर हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.