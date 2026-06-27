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मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, समस्तीपुर में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर हमला, फायरिंग और लूट का आरोप

Samastipur News: समस्तीपुर के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आधा दर्जन से अधिक उपद्रवियों ने स्वर्ण व्यवसायी श्याम सुंदर साह की दुकान पर पथराव, तोड़फोड़ और फायरिंग करने का आरोप है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 27, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:09 PM IST
मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, समस्तीपुर में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर हमला, फायरिंग और लूट का आरोप
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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