/मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, समस्तीपुर में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर हमला, फायरिंग और लूट का आरोप

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार में शुक्रवार एक मामूली विवाद ने अचानक हिसंक रूप ले लिया. अधा दर्जन से अधिक उपद्रवियों ने स्वर्ण व्यवसायी श्याम सुंदर साह की दुकान पर हमला बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने पहले दुकान पर पथराव किया और लाठी-डंडों से जमकर तोड़फोड़ की. इस घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया.