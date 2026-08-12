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समस्तीपुर में 'हर घर तिरंगा' से महिलाओं को मिला रोजगार: 1600 जीविका दीदियों को मिला 80 हजार झंडों का ऑर्डर

Samastipur News: समस्तीपुर में हर घर तिरंगा अभियान ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर बन गया है. जिले में 80 हजार से ज्यादा तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं, जिनके निर्माण में 1600 से अधिक जीविका दीदियां जुटी हैं.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 12, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:22 PM IST
समस्तीपुर में 'हर घर तिरंगा' से महिलाओं को मिला रोजगार: 1600 जीविका दीदियों को मिला 80 हजार झंडों का ऑर्डर
Image Credit: समस्तीपुर में &#039;हर घर तिरंगा&#039; से महिलाओं को मिला रोजगार (zee media)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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