समस्तीपुर में 'हर घर तिरंगा' से महिलाओं को मिला रोजगार: 1600 जीविका दीदियों को मिला 80 हजार झंडों का ऑर्डर

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Samastipur News: समस्तीपुर में इस बार हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ देशभक्ति का संदेश नहीं दे रहा, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर भी लेकर आया है. जिले में 80 हजार से ज्यादा तिरंगे झंडों का ऑर्डर मिला है और इन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी 1600 से अधिक जीविका दीदियां संभाल रही हैं. दिन-रात सिलाई मशीनों की आवाज के बीच तिरंगे तैयार हो रहे हैं. जिले के उजियारपुर प्रखंड के बेलारी गांव स्थित शशि जीविका महिला समूह के सिलाई केंद्र में 25 जीविका दीदियां राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं. वहीं, इससे अधिक महिलाएं अपने-अपने घरों में भी सिलाई मशीन पर झंडे बनाने के काम में लगी हैं. समूह की प्रभारी नीतू कुमारी बताती हैं कि जिला की ओर से उन्हें पहले चरण में 4 हजार झंडे बनाने का ऑर्डर मिला था. ऑर्डर पूरा करने के बाद अब दूसरे लॉट में 10 हजार झंडे और बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है. समूह की महिलाएं लगातार झंडे बनाने में लगी हुई हैं. एक महिला रोजाना करीब 200 झंडे बना लेती है. उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है. कच्चा माल मिलने में परेशानी होने पर जीविका के प्रखंड से लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारी मदद करते हैं.
जीविका दीदी रितु देवी बताती हैं कि कोरोना के समय में वह जीविका से जुड़ी थीं और उस दौरान दीदियों ने बड़े पैमाने पर यहां मास्क बनाने का काम किया था. संकुल की महिलाएं अन्य प्रकार की सिलाई-कढ़ाई भी करती हैं, जैसे सलवार-सूट, स्कूली ड्रेस आदि का निर्माण कर विभिन्न माध्यमों से बाजार में भेजती हैं. समूह की महिलाएं प्रत्येक महीने 10 से 15 हजार रुपये तक की आमदनी कर रही हैं. झंडे का ऑर्डर मिलने से महिलाएं काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगातार काम मिल रहा है. उन्होंने बताया कि इस केंद्र पर जीविका दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है. समूह की सदस्य बबीता कुमारी बताती हैं कि पहले काफी परेशानी थी. कोरोना काल में वह जीविका से जुड़ीं. सिलाई की ट्रेनिंग लेने के बाद वह इस केंद्र से 10-15 हजार रुपये महीना तक कमा रही हैं. कोरोना काल में उन्होंने मास्क बनाने का काम किया था. इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए ड्रेस के साथ ही रसोई के कपड़े, नाइटी आदि बनाकर इस केंद्र से जुड़ी महिलाएं अपना घर चला रही हैं.
बबीता कुमारी ने कहा कि इस बार तिरंगा झंडा बनाने का ऑर्डर मिला है. केंद्र पर जितनी महिलाएं मशीन पर सिलाई कर रही हैं, उससे अधिक महिलाएं अपने-अपने घरों पर सिलाई मशीन रखकर झंडा निर्माण में जुटी हैं. वे चौबीस घंटे के भीतर ऑर्डर तैयार कर केंद्र पर जमा करती हैं. उजियारपुर प्रखंड जीविका के बीपीएम डॉ. धनंजय कुमार ने बताया कि इस प्रखंड को पहले चरण में 4 हजार झंडे बनाने को कहा गया था. 4 हजार झंडों का निर्माण कर जिला को भेज दिया गया है. दूसरे चरण में 10 हजार झंडे और बनाने का काम मिला है, जिस पर जीविका दीदियां लगी हुई हैं. पहले चरण में सभी प्रखंडों को 4-4 हजार झंडे बनाने का ऑर्डर दिया गया था. कुछ प्रखंडों ने ऑर्डर की पूर्ति कर दी है. उन्हें नया ऑर्डर भी दिया गया है.
इस कार्य में पूरे जिले में करीब 1600 जीविका दीदियां लगातार सेंटर के साथ ही अपने-अपने घरों में भी काम कर रही हैं. तिरंगा निर्माण से महिलाओं को लगातार रोजगार मिल रहा है और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है. हर घर तिरंगा अभियान ने इन ग्रामीण महिलाओं को अपने हुनर का इस्तेमाल कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है. सिलाई-कढ़ाई के काम से जुड़ी ये महिलाएं अब देश की शान तिरंगे को तैयार करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.