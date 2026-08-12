समस्तीपुर में 'हर घर तिरंगा' से महिलाओं को मिला रोजगार: 1600 जीविका दीदियों को मिला 80 हजार झंडों का ऑर्डर

Samastipur News: समस्तीपुर में इस बार हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ देशभक्ति का संदेश नहीं दे रहा, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर भी लेकर आया है. जिले में 80 हजार से ज्यादा तिरंगे झंडों का ऑर्डर मिला है और इन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी 1600 से अधिक जीविका दीदियां संभाल रही हैं. दिन-रात सिलाई मशीनों की आवाज के बीच तिरंगे तैयार हो रहे हैं. जिले के उजियारपुर प्रखंड के बेलारी गांव स्थित शशि जीविका महिला समूह के सिलाई केंद्र में 25 जीविका दीदियां राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं. वहीं, इससे अधिक महिलाएं अपने-अपने घरों में भी सिलाई मशीन पर झंडे बनाने के काम में लगी हैं. समूह की प्रभारी नीतू कुमारी बताती हैं कि जिला की ओर से उन्हें पहले चरण में 4 हजार झंडे बनाने का ऑर्डर मिला था. ऑर्डर पूरा करने के बाद अब दूसरे लॉट में 10 हजार झंडे और बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है. समूह की महिलाएं लगातार झंडे बनाने में लगी हुई हैं. एक महिला रोजाना करीब 200 झंडे बना लेती है. उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है. कच्चा माल मिलने में परेशानी होने पर जीविका के प्रखंड से लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारी मदद करते हैं.