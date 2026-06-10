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Samastipur News: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय शहर के वार्ड 28 की एक घटना पारिवारिक रिश्तों के लिए बेहद शर्मनाक साबित हो रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक अपनी बुज़ुर्ग मां के साथ मारपीट करता दिख रहा है. यह नजारा देखकर लोग हैरान और परेशान हैं. वीडियो में वह व्यक्ति अपनी मां को धक्का देता और पीटता हुआ नजर आ रहा है. महिला खुद को बचाने की कोशिश करती दिख रही है, जबकि वहां मौजूद एक व्यक्ति उन्हें बचाने के लिए बीच-बचाव करता है. जब से यह वीडियो सामने आया है, तब से यह घटना चर्चा का मुख्य विषय बन गई है.
आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी की पहचान ढेपुरा वार्ड 28 के रहने वाले प्रेम कुमार राय के तौर पर हुई है. लोगों का कहना है कि यह युवक मानसिक रूप से अस्थिर बताया जाता है. हालांकि, वीडियो में जो हरकत दिखी है, उससे लोग गहरे सदमे में हैं. इस घटना के बाद वार्ड 28 और आसपास के इलाकों के लोगों में काफी नाराजगी है. बुजुर्ग महिला पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए स्थानीय नागरिकों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि किसी मां के साथ ऐसा बर्ताव किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर घटना की जांच की जा रही है और फुटेज की सच्चाई के साथ-साथ घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है.
अभी तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई
पुलिस के अनुसार, अब तक पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शिकायत मिलने पर कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. यह घटना केवल एक परिवार से जुड़ा मामला नहीं है. यह बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है. वायरल वीडियो ने लोगों को रिश्तों में संवेदनशीलता की बढ़ती कमी पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है.