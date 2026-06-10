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समस्तीपुर: जिस मां ने पाल-पोसकर बड़ा किया, कलयुगी बेटे ने उसी को बेरहमी से पीटा; वीडियो वायरल

Samastipur News: समस्तीपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 10, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:40 AM IST
समस्तीपुर: जिस मां ने पाल-पोसकर बड़ा किया, कलयुगी बेटे ने उसी को बेरहमी से पीटा; वीडियो वायरल
Image Credit: समस्तीपुर न्यूज

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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