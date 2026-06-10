आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी की पहचान ढेपुरा वार्ड 28 के रहने वाले प्रेम कुमार राय के तौर पर हुई है. लोगों का कहना है कि यह युवक मानसिक रूप से अस्थिर बताया जाता है. हालांकि, वीडियो में जो हरकत दिखी है, उससे लोग गहरे सदमे में हैं. इस घटना के बाद वार्ड 28 और आसपास के इलाकों के लोगों में काफी नाराजगी है. बुजुर्ग महिला पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए स्थानीय नागरिकों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि किसी मां के साथ ऐसा बर्ताव किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर घटना की जांच की जा रही है और फुटेज की सच्चाई के साथ-साथ घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है.