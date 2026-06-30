/समस्तीपुर में सिरफिरे पति ने लोहे की रॉड मारकर की पत्नी की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार

ऐसा बताया जा रहा है कि देर रात जब आसपास के सारे लोग सो रहे थे, तभी आरोपी विक्की कुमार ने अपनी पत्नी सोनी देवी के सिर पर लोहे की रॉड से कई वार किए. महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना के बाद आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव को मायके पक्ष के लोगों के साथ हरपुर भिंडी गांव लाया गया, जबकि तब तक ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य फरार हो चुके थे. बाद में ग्रामीणों की मौजूदगी में महिला का अंतिम संस्कार किया गया.