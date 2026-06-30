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समस्तीपुर में सिरफिरे पति ने लोहे की रॉड मारकर की पत्नी की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Samastipur crime News: समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र की हरपुर भिंडी पंचायत में रविवार देर रात एक पति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 30, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:56 AM IST
समस्तीपुर में सिरफिरे पति ने लोहे की रॉड मारकर की पत्नी की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: समस्तीपुर में दिल दहला देने वाली वारदातSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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