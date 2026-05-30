समस्तीपुर में हैवानियत: 5 महीने की गर्भवती चांदनी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला, घर के पास फेंककर भागे

Samastipur News: वारिसनगर थाना क्षेत्र के नकता चौक में छत्नेश्वर गांव से एक मामला सामने आया है, जहां 1 साल पहले शादी की गई महिलाको पीट-पीटकर मार डाला गया. घटना की जानकारी मिलते ही वारिसनगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मृतका की पहचान 20 वर्षीय चांदनी परवीन के रूप में हुई है, जो छत्नेश्वर पंचायत के वार्ड नंबर 3 के निवासी मो. निज़ामुद्दीन की बेटी थी. मृतका के पिता, मो. निजामुद्दीन ने बताया कि उनकी बेटी की शादी लगभग एक साल पहले कल्याणपुर प्रखंड की रतवारा पंचायत के इस्लामनपुर गांव के निवासी मो. शाहिद से हुई थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को मारपीट कर अधमरा कर दिया और जब वह मरने वाली स्थिति में पहुंची तो उसे घर से करीब 100 मीटर दूर सड़क किनारे लाकर फेंक दिया. जब परिवार के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वह अपनी बेटी को सड़क किनारे से उठाकर अपने घर पर ले आए. उपचार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान उसकी मौत हो गई. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका दामाद नशे का आदी है. हमेशा खाता-पीता रहता था और शराब आदि पीने के लिए पैसे की मांग उनकी पुत्री से करता था. इस मामले को सुलझाने के लिए कई पंचायतों का आयोजन किया गया. इन बैठकों के दौरान यह आश्वासन दिया गया कि यह गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी. हालांकि, इसके कुछ ही दिनों बाद उसकी बेटी के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार फिर से शुरू हो गया, इसके बावजूद कि वह पांच महीने की गर्भवती है.

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मृतक विवाहिता के भाई फूल बाबू हसन ने बताया कि उनकी बहन अपने मायके में ही थी. बकरीद के मौके पर उनके बहनोई प्रदेश से घर लौटने वाले थे. 15 दिन पहले ही वह मायके से अपने ससुराल गई थी. ससुराल जाने के बाद जब उनके बहनोई लौटे तो उनके परिवार के लोग उसके साथ मारपीट करने लगे. इसे लेकर कई बार फोन पर उसने अपनी मां और पिताजी को भी जानकारी दी थी. शुक्रवार को उसकी इतनी पिटाई की कि वह बेहोश हो गई. इसके बाद उसे एक टोटो पर रखकर घर के करीब लाकर फेंक दिया गया. जब हमें इसकी मिली, तो हम मौके पर गए और उसे अपने साथ घर ले आए ताकि उन्हें मेडिकल इलाज मिल सके. लेकिन उसकी मौत हो गई.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारिसनगर के SHO सर्वेश झा ने बताया है कि यह मामला संदिग्ध प्रतीत होता है. परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि मौत शारीरिक हमले के कारण हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सही कारण का पता लगाया जा सके. परिवार वालों से एक आवेदन मांगा गया है और आवेदन मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.